Уральский полпред Жога прибыл в Салехард на День оленевода

Уральский полпред посетит День оленевода в Салехарде
новость из сюжетаДень оленевода в ЯНАО — 2025
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Салехард на День оленевода. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«По программе „Время Героев“ добрались до Салехарда, на Ямал. Приехали на День оленевода, посетили такой замечательный храм», — передает Жога на фоне кафедрального собора Преображения Господня в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом. Полпред принял участие в церемонии закрытия «Кубка защитников Отечества», а также пообщался с ветеранами СВО.
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