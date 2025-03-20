Уральский полпред Жога прибыл в Салехард на День оленевода

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Уральский полпред посетит День оленевода в Салехарде
Уральский полпред посетит День оленевода в Салехарде Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Салехард на День оленевода. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«По программе „Время Героев“ добрались до Салехарда, на Ямал. Приехали на День оленевода, посетили такой замечательный храм», — передает Жога на фоне кафедрального собора Преображения Господня в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом. Полпред принял участие в церемонии закрытия «Кубка защитников Отечества», а также пообщался с ветеранами СВО.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Салехард на День оленевода. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «По программе „Время Героев“ добрались до Салехарда, на Ямал. Приехали на День оленевода, посетили такой замечательный храм», — передает Жога на фоне кафедрального собора Преображения Господня в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что Жога прилетел в ХМАО с рабочим визитом. Полпред принял участие в церемонии закрытия «Кубка защитников Отечества», а также пообщался с ветеранами СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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