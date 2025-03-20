20 марта 2025

Новый посол России в США Дарчиев в ближайшие дни поедет в Вашингтон

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Новый посол поедет в США совсем скоро
Новый посол поедет в США совсем скоро Фото:

Новый посол России в США Александр Дарчиев в скором времени отправится в Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться. Так как был туда назначен послом РФ», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Дарчиев займет пост после Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Назначение нового посла было одобрено американской стороной.

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Новый посол России в США Александр Дарчиев в скором времени отправится в Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Были контакты на уровне глав… с российской стороны главой направления, которое курирует вопросы Северной Америки, Северной Атлантики, господин Дарчиев, который вот сейчас как раз в эти дни собирается в США направиться. Так как был туда назначен послом РФ», — сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». Дарчиев займет пост после Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Назначение нового посла было одобрено американской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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