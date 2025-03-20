В ХМАО врачи двумя операциями на сердце спасли пенсионерку с острым инфарктом

В Сургуте (ХМАО) 83-летняя женщина была доставлена окружной кардиоцентр с острым инфарктом миокарда. Пациентка 13 лет откладывала лечение и дошло до того, что не могла самостоятельно передвигаться по квартире. Врачи выполнили пенсионерке сразу две операции на сердце.
«Скорая помощь доставила 83-летнюю жительницу Сургута Раису Васильеву в Окружной кардиоцентр. Боль и жжение в области сердца нарастали, лекарства не помогали, а пройти из кухни в спальню стало уже не под силу. Женщине, которая отказывалась от лечения 13 лет, в один вечер выполнили сразу две операции на сердце», — сообщила в своем telegram-канале главврач больницы Ирина Урванцева.
У пациентки при обследовании обнаружилось критическое поражение всех коронарных артерий. В настоящее время югорчанка проходит кардиореабелитацию.
В Сургуте ранее уже фиксировались жалобы на качество медицинского обслуживания. Так, в городской клинической больнице пациентки сообщали о проведении операций без анестезии и наркоза, а также о недостаточном внимании и агрессивном поведении медперсонала. Эти данные вызывают беспокойство о стандартах лечения и ухода за пациентами в медицинских учреждениях города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!