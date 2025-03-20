20 марта 2025

В ХМАО врачи двумя операциями на сердце спасли пенсионерку с острым инфарктом

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи обнаружили у югорчанки поражение всех коронарных артерий
Врачи обнаружили у югорчанки поражение всех коронарных артерий Фото:

В Сургуте (ХМАО) 83-летняя женщина была доставлена окружной кардиоцентр с острым инфарктом миокарда. Пациентка 13 лет откладывала лечение и дошло до того, что не могла самостоятельно передвигаться по квартире. Врачи выполнили пенсионерке сразу две операции на сердце.

«Скорая помощь доставила 83-летнюю жительницу Сургута Раису Васильеву в Окружной кардиоцентр. Боль и жжение в области сердца нарастали, лекарства не помогали, а пройти из кухни в спальню стало уже не под силу. Женщине, которая отказывалась от лечения 13 лет, в один вечер выполнили сразу две операции на сердце», — сообщила в своем telegram-канале главврач больницы Ирина Урванцева.

У пациентки при обследовании обнаружилось критическое поражение всех коронарных артерий. В настоящее время югорчанка проходит кардиореабелитацию.

В Сургуте ранее уже фиксировались жалобы на качество медицинского обслуживания. Так, в городской клинической больнице пациентки сообщали о проведении операций без анестезии и наркоза, а также о недостаточном внимании и агрессивном поведении медперсонала. Эти данные вызывают беспокойство о стандартах лечения и ухода за пациентами в медицинских учреждениях города.

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В Сургуте (ХМАО) 83-летняя женщина была доставлена окружной кардиоцентр с острым инфарктом миокарда. Пациентка 13 лет откладывала лечение и дошло до того, что не могла самостоятельно передвигаться по квартире. Врачи выполнили пенсионерке сразу две операции на сердце. «Скорая помощь доставила 83-летнюю жительницу Сургута Раису Васильеву в Окружной кардиоцентр. Боль и жжение в области сердца нарастали, лекарства не помогали, а пройти из кухни в спальню стало уже не под силу. Женщине, которая отказывалась от лечения 13 лет, в один вечер выполнили сразу две операции на сердце», — сообщила в своем telegram-канале главврач больницы Ирина Урванцева. У пациентки при обследовании обнаружилось критическое поражение всех коронарных артерий. В настоящее время югорчанка проходит кардиореабелитацию. В Сургуте ранее уже фиксировались жалобы на качество медицинского обслуживания. Так, в городской клинической больнице пациентки сообщали о проведении операций без анестезии и наркоза, а также о недостаточном внимании и агрессивном поведении медперсонала. Эти данные вызывают беспокойство о стандартах лечения и ухода за пациентами в медицинских учреждениях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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