20 марта 2025

The Telegraph: ВВС Британии ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окончательное решение еще не принято
Окончательное решение еще не принято Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британия планирует взять на себя главную роль в обеспечении прикрытия украинских войск с воздуха. Об этом сообщает The Telegraph.

«Британия может взять на себя ведущую роль в обеспечении прикрытия войск с воздуха. Британские истребители будут патрулировать небо над Украиной в соответствии с предложениями, которые обсуждаются коалицией желающих (оказать военную помощь Киеву — прим. URA.RU) [британского премьера] Кира Стармера» — написано на сайте издания.

Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину, передает «Национальная служба новостей». Ранее Еврокомиссия представила новую стратегию, предусматривающую значительное увеличение расходов на развитие оборонной промышленности, помощь Киеву и военную мобильность ЕС, отмечает RT. В Госдуме РФ назвали планы Запада по укреплению ВСУ «смешным поводом», сообщает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британия планирует взять на себя главную роль в обеспечении прикрытия украинских войск с воздуха. Об этом сообщает The Telegraph. «Британия может взять на себя ведущую роль в обеспечении прикрытия войск с воздуха. Британские истребители будут патрулировать небо над Украиной в соответствии с предложениями, которые обсуждаются коалицией желающих (оказать военную помощь Киеву — прим. URA.RU) [британского премьера] Кира Стармера» — написано на сайте издания. Стармер признавался, что ориентируется на переговоры России с США в вопросе о сроках отправки миротворческих формирований на Украину, передает «Национальная служба новостей». Ранее Еврокомиссия представила новую стратегию, предусматривающую значительное увеличение расходов на развитие оборонной промышленности, помощь Киеву и военную мобильность ЕС, отмечает RT. В Госдуме РФ назвали планы Запада по укреплению ВСУ «смешным поводом», сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...