ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа», через которую газ шел в ЕС

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщают telegram-каналы.
«В результате удара на объекте произошёл масштабный пожар, о чём свидетельствует яркое зарево, заметное в ночном небе. ГИС „Суджа“ играла ключевую роль в транзите российского газа в Европу, являясь частью крупнейшего газопроводного коридора. Через эту станцию осуществлялись значительные объёмы поставок голубого топлива на европейский рынок», — пишет telegram-канал Shot.
На данный момент точные масштабы разрушений и возможные потери не уточняются. Пожар на газопроводе продолжается. Власти и специалисты, вероятно, уже работают над локализацией последствий атаки и оценкой ущерба.
Информацию о происшествии подтверждают военкоры, однако официальные данные пока не поступали. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.
Предложенное американским лидером Дональдом Трампом перемирие стоит под вопросом из-за позиции киевским властей. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, США будет трудно «управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем», пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.