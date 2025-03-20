20 марта 2025

ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа», через которую газ шел в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщают telegram-каналы. 

«В результате удара на объекте произошёл масштабный пожар, о чём свидетельствует яркое зарево, заметное в ночном небе. ГИС „Суджа“ играла ключевую роль в транзите российского газа в Европу, являясь частью крупнейшего газопроводного коридора. Через эту станцию осуществлялись значительные объёмы поставок голубого топлива на европейский рынок», — пишет telegram-канал Shot.

На данный момент точные масштабы разрушений и возможные потери не уточняются. Пожар на газопроводе продолжается. Власти и специалисты, вероятно, уже работают над локализацией последствий атаки и оценкой ущерба.

Информацию о происшествии подтверждают военкоры, однако официальные данные пока не поступали. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается. 

Предложенное американским лидером Дональдом Трампом перемирие стоит под вопросом из-за позиции киевским властей. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, США будет трудно «управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем», пишет «Национальная служба новостей».

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ВСУ атаковали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», расположенную на границе Курской и Сумской областей. Об этом сообщают telegram-каналы.  «В результате удара на объекте произошёл масштабный пожар, о чём свидетельствует яркое зарево, заметное в ночном небе. ГИС „Суджа“ играла ключевую роль в транзите российского газа в Европу, являясь частью крупнейшего газопроводного коридора. Через эту станцию осуществлялись значительные объёмы поставок голубого топлива на европейский рынок», — пишет telegram-канал Shot. На данный момент точные масштабы разрушений и возможные потери не уточняются. Пожар на газопроводе продолжается. Власти и специалисты, вероятно, уже работают над локализацией последствий атаки и оценкой ущерба. Информацию о происшествии подтверждают военкоры, однако официальные данные пока не поступали. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ, ответ ожидается.  Предложенное американским лидером Дональдом Трампом перемирие стоит под вопросом из-за позиции киевским властей. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, США будет трудно «управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем», пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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