20 марта 2025

В ХМАО упали цены на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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Однокомнатная квартира в новостройке Югры в среднем стоит 7 миллионов рублей
Однокомнатная квартира в новостройке Югры в среднем стоит 7 миллионов рублей Фото:

В ХМАО с конца 2024 года стоимость однокомнатных квартир, продаваемых на первичном рынке, снизилась на 7%. По данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», аналогичная тенденция наблюдается и в стоимости «двушек».

«Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в новостройках ХМАО составила 7 миллионов рублей — это на 7% меньше относительно прошлого месяца. Стоимость первичных двухкомнатных квартир в регионе составила 10 млн рублей — это на 2% меньше показателя декабря 2024 года», — сообщили URA.RU эксперты.

Рост цен отмечен лишь в сегменте трехкомнатных квартир. С декабря 2024 года они выросли в цене на 4% — до 13 миллионов рублей. Эксперты подчеркнули, что при этом значительно увеличилось и количество продаваемых объектов. Объем предложения на новые «однушки» в Югре вырос на 16% за пару месяцев, на «двушки» — на 22%, а количество продаваемых новых трехкомнатных квартир увеличилось на 26%.

Ранее эксперты отметили падение спроса на покупку жилья в новостройках в  Югре. Они связали это с завершением массовой льготной ипотеки.

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В ХМАО с конца 2024 года стоимость однокомнатных квартир, продаваемых на первичном рынке, снизилась на 7%. По данным аналитиков «Яндекс Недвижимости», аналогичная тенденция наблюдается и в стоимости «двушек». «Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в новостройках ХМАО составила 7 миллионов рублей — это на 7% меньше относительно прошлого месяца. Стоимость первичных двухкомнатных квартир в регионе составила 10 млн рублей — это на 2% меньше показателя декабря 2024 года», — сообщили URA.RU эксперты. Рост цен отмечен лишь в сегменте трехкомнатных квартир. С декабря 2024 года они выросли в цене на 4% — до 13 миллионов рублей. Эксперты подчеркнули, что при этом значительно увеличилось и количество продаваемых объектов. Объем предложения на новые «однушки» в Югре вырос на 16% за пару месяцев, на «двушки» — на 22%, а количество продаваемых новых трехкомнатных квартир увеличилось на 26%. Ранее эксперты отметили падение спроса на покупку жилья в новостройках в  Югре. Они связали это с завершением массовой льготной ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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