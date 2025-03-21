Telegraph: Макрон хочет дать военным ЕС на Украине статус миротворцев ООН

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Макрон вместе со Стармером пытаются возглавить «коалицию желающих»
Макрон вместе со Стармером пытаются возглавить «коалицию желающих» Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения миротворческой миссии ООН на Украине в качестве альтернативы вводу европейских войск. Об этом сообщает газета Telegraph, отмечая, что Макрон обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время саммита Европейского совета.

«Макрон поднял тему альтернативы на саммите Европейского совета с Гутерришем, который был гостем собравшихся лидеров ЕС», — сообщает издание. Подход французского президента к решению украинского конфликта подразумевает использование международных миротворческих сил под эгидой ООН для «защиты» возможного будущего мирного соглашения.

Как утверждает Telegraph, британский премьер-министр Кир Стармер совместно с Макроном возглавляет создание «коалиции желающих» из стран НАТО и ЕС. Эта организация займется формированием формирования миротворческих сил на Украине.

ВВС Британии также ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной, пишет The Telegraph. На данный момент страны Европы делятся предложениями в рамках коалиции «желающих помогать Киеву».

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения миротворческой миссии ООН на Украине в качестве альтернативы вводу европейских войск. Об этом сообщает газета Telegraph, отмечая, что Макрон обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время саммита Европейского совета. «Макрон поднял тему альтернативы на саммите Европейского совета с Гутерришем, который был гостем собравшихся лидеров ЕС», — сообщает издание. Подход французского президента к решению украинского конфликта подразумевает использование международных миротворческих сил под эгидой ООН для «защиты» возможного будущего мирного соглашения. Как утверждает Telegraph, британский премьер-министр Кир Стармер совместно с Макроном возглавляет создание «коалиции желающих» из стран НАТО и ЕС. Эта организация займется формированием формирования миротворческих сил на Украине. ВВС Британии также ведут переговоры о патрулировании неба над Украиной, пишет The Telegraph. На данный момент страны Европы делятся предложениями в рамках коалиции «желающих помогать Киеву».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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