Риелторы России хотят запретить покупку квартир за наличные на вторичном рынке

В России нужно запретить сделки с недвижимостью на вторичном рынке при помощи наличных денег. С таким призывом выступил Российский союз участников рынка недвижимости, от лица которого высказался глава организации Александр Попов.
«Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при совершении сделок по покупке жилья на вторичном рынке», — пишет РБК со ссылкой на обращение главы организации. Письмо с таким предложением он направил в СК и Росфинмониторинг.
В обращении союз предостерегает ведомства по поводу роста случаев мошенничества при реализации сделок купли-продажи жилых помещений. Как следует из документа, такие инциденты стали чаще происходить в различных российских регионах, включая Москву.
Созданный весной 2024 года Союз объединяет представителей отрасли из 58 регионов страны. Согласно данным, размещенным на официальном сайте организации, в его состав входят такие компании, как «Самолет плюс», «Этажи», ГК «Авентин», агентство «Адресат» и многие другие.
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