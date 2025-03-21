Пентагон покажет Илону Маску сверхсекретный план по войне с Китаем

Пентагон планирует ознакомить американского предпринимателя Илона Маска с «сверхсекретными» планами действий в случае потенциального военного конфликта с Китаем. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники в американском оборонном ведомстве.
«Пентагон намерен провести для Маска брифинг по планам армии США на случай любой возможной войны с Китаем... Военные планы Пентагона... являются одними из самых тщательно охраняемых военных тайн», — говорится в публикации издания. Сверхсекретный брифинг, который будет посвящен планам войны с Китаем, состоит из 20-30 слайдов.
На брифинге презентацию военных планов проведут высокопоставленные представители Пентагона: глава оборонного ведомства Пит Хегсет, исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. Также будет участвовать глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.
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