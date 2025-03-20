В Пермском крае повысили размер выплаты за рождение ребенка женам участников СВО

В Пермском крае депутаты краевого парламента одобрили законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным. Он предполагает увеличение размера выплат за рождение ребенка.
«Выплата увеличится до 140 154 рублей. Сейчас ее размер составлял 134 650 рублей. Она распространяется на жен участников СВО и студенток, имеющих право на „студенческий маткапитал“, — сообщается на сайте Законодательного собрания Пермского края.
Эта льгота в Пермском крае была предусмотрена еще в 2024 году. С января 2025 года ее закрепили в региональном законе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае введен новый размер единовременной региональной выплаты для граждан, которые решили заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации. С 1 января 2025 года она составит один млн рублей, а не 1,5 млн рублей, как было ранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!