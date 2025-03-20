В Свердловской области появилась семейная ипотека на «вторичке», но есть нюанс

Семейная ипотека на вторичное жилье стала доступна в 36 городах Свердловской области, оформить ее можно будет с 1 апреля. Однако чтобы получить кредит, нужно соблюсти три критерия. Список городов, где начнет действовать такая ипотека опубликовал институт развития в жилищной сфере «Дом.рф».
- Купить квартиру по семейной ипотеке на вторичном рынке можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет. Он не должен быть аварийным.
- По ставке 6% годовых купить жилье на вторичном рынке могут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно. Так сделать можно только единожды.
- Новые условия распространяются на вторичном рынке тех городов, где строится не более двух домов.
В список городов, соответствующих условиям, вошли: Асбест, Верхняя Салда, Волчанск, Богданович, Верхний Тагил, Верхотурье, Дегтярск, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижняя Салда, Сухой Лог, Ивдель, Качканар, Кировград, Кушва, Алапаевск, Невьянск, Нижняя Тура, Новая Ляля, Полевской, Реж, Североуральск, Серов, Тавда, Талица, Туринск, Нижние Серги, Михайловск, Арамиль, Верхняя Тура, Камышлов, Красноуфимск, Лесной, Новоуральск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!