Путин наградил Лаврова особым орденом в его день рождения

Сергей Лавров награжден орденом Андрея Первозванного за заслуги перед Отечеством
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Награда присвоена за заслуги перед Отечеством.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством <...> наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного <...> Сергея Лаврова», — следует из соответствующего указа президента. Он размещен на сайте опубликования правовых актов.
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