Путин наградил Лаврова особым орденом в его день рождения

Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного
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Сергей Лавров награжден орденом Андрея Первозванного за заслуги перед Отечеством
Сергей Лавров награжден орденом Андрея Первозванного за заслуги перед Отечеством Фото:

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Награда присвоена за заслуги перед Отечеством.

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством <...> наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного <...> Сергея Лаврова», — следует из соответствующего указа президента. Он размещен на сайте опубликования правовых актов.

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Награда присвоена за заслуги перед Отечеством. «За выдающиеся заслуги перед Отечеством <...> наградить орденом святого апостола Андрея Первозванного <...> Сергея Лаврова», — следует из соответствующего указа президента. Он размещен на сайте опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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