Уральский полпред Жога посетил «Северный характер» в Салехарде

Уральский полпред Артем Жога с делегацией участников программы «Время героев»посетил спортивный объект Северный характер в Салехарде. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО в своем telegram-канале.
«Участники регионального модуля программы „Время героев“, который проходит на Ямале, знакомятся с объектами спортивной инфраструктуры Салехарда. На фото полпред во Дворце единоборств „Северный характер“», — передает пресс-служба полпредства УрФО.
Вместе с Жогой присутствовали участники программы «Время героев»: заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин и министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов.
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