20 марта 2025

Уральский полпред Жога посетил «Северный характер» в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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С ним присутствовали участники программы «Время героев»
С ним присутствовали участники программы «Время героев» Фото:

Уральский полпред Артем Жога с делегацией участников программы «Время героев»посетил спортивный объект Северный характер в Салехарде. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО в своем telegram-канале.

«Участники регионального модуля программы „Время героев“, который проходит на Ямале, знакомятся с объектами спортивной инфраструктуры Салехарда. На фото полпред во Дворце единоборств „Северный характер“», — передает пресс-служба полпредства УрФО.

Вместе с Жогой присутствовали участники программы «Время героев»: заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин и министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов.

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Уральский полпред Артем Жога с делегацией участников программы «Время героев»посетил спортивный объект Северный характер в Салехарде. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО в своем telegram-канале. «Участники регионального модуля программы „Время героев“, который проходит на Ямале, знакомятся с объектами спортивной инфраструктуры Салехарда. На фото полпред во Дворце единоборств „Северный характер“», — передает пресс-служба полпредства УрФО. Вместе с Жогой присутствовали участники программы «Время героев»: заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин и министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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