«Король пятака»: в Екатеринбурге простились с экс-капитаном «Автомобилиста» Малыхиным. Фото

Сотни екатеринбуржцев простились с экс-капитаном «Автомобилиста» Малыхиным

21 марта 2025 в 12:22 Размер текста - 17 +

О смерти Федора стало известно 18 марта: его тело в квартире нашел отец Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге простились с бывшим капитаном хоккейного клуба «Автомобилист» Федором Малыхиным. Ему было 34 года, он умер от сердечного приступа. На церемонии многие не могли сдержать слез, передает корреспондент URA.RU. Все началось в 11 часов в похоронном доме «Вознесение». У здания дежурила полиция. Проститься с игроком пришли друзья, бывшие одноклубники и близкие. Также присутствовали свердловский министр спорта Леонид Рапопорт и начальник городского УМВД РФ полковник Виктор Позняк. Легендарный хоккеист Павел Дацюк пришел с опозданием — он появился в момент отпевания. Павел Дацюк также побывал на прощании Фото: Размик Закарян © URA.RU Слово взяла церемониймейстер: «Наставник, парень с нашего двора… Ушел из жизни Малыхин Федор Михайлович. Мы провожаем его в последний путь словами благодарности». «Соболезнования всему нашему хоккею. Хоккей любят миллионы, сотни тренируются, хотят стать великими. Но стать настоящими профессионалами дано немногим, Федору дано. Он был одним из тех, на ком строился новый „Автомобилист“, был лидером нашей любимой команды. Хоккеисты долго не живут, потому что приходится работать на износ. Федор прожил яркую жизнь, для нас его уход — шок. Прости нас, Федор, прощай», — произнес знакомый. Мама Малыхина заявила, что купалась в заботе сына. «Хочу присутствующим пожелать такого сына. Маленьким он был очень шустрым. Столько радости он подарил нам, не каждый родитель может получить такого. Он жил очень ярко, остро ощущал жизнь. Каждое событие принимал близко к сердцу. Ни я, ни папа ни разу не слышали от него плохого слова. Он был чистым. Но ему было тяжело, проблем вокруг было много. В хоккее он находил свою жизнь, он безумно любил эту игру. Он так любил свою женщину, дочку… Мой милый мальчик, пока я жива, ты со мной. Прости меня за все, я тебя очень люблю», — разрыдалась она. Рапопорт отметил, что Малыхин планировал связать свою жизнь с развитием хоккея. «Мне повезло, я видел, как он играл. Мне повезло, он учил меня. <…> Хотел бы, чтобы наша федерация хоккея сделала проекты с его именем», — сказал он. Весь зал был заполнен знакомыми и родственниками спортсмена Фото: Размик Закарян © URA.RU По словам детского тренера, у Федора было много травм — «наверное, больше, чем у остальных свердловских игроков». Слово взял близкий друг Малыхина: «Мы с ним были знакомы с самого детства. Он был моим наставником, всегда помогал. Он всегда знал, как лучше. У нас были договоренности, я думаю, не подведу его. Думаю, никто не подведет его. Будем достойно чтить память». Бывший одноклубник долго не мог подобрать слов: «Как бы сейчас Федька сказал: „Соберись“. Его я знал с детской школы, он ездил с нами на турниры, на сборы. Мы играли вместе и в молодежке, и в первой лиге. Это был боец, король пятака, железный человек. Он не жалел себя, на своем примере показывал, как надо. Даже на последней тренировке он показывал любителям, как надо делать. Мы о тебе будем помнить, братец. Спасибо тебе за дружбу. Земля пухом», — произнес товарищ. Затем объявили минуту молчания. В последний путь хоккеиста проводили аплодисментами. О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Его тело обнаружил в квартире отец. Сначала сообщалось, что у спортсмена якобы оторвался тромб. Позже родные сказали, что Федор умер от сердечного приступа. Спортивную карьеру Малыхин начал в 2007 году в клубе «Автомобилист-2». Через четыре года он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе основной команды «Автомобилиста». Позже он выступал за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс» (в составе клуба взял кубок Гагарина), московский «Спартак», «Витязь» и «Авангард» из Омска. С 2023 года Малыхин находился без клуба. За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с бывшим капитаном хоккейного клуба «Автомобилист» Федором Малыхиным. Ему было 34 года, он умер от сердечного приступа. На церемонии многие не могли сдержать слез, передает корреспондент URA.RU. Все началось в 11 часов в похоронном доме «Вознесение». У здания дежурила полиция. Проститься с игроком пришли друзья, бывшие одноклубники и близкие. Также присутствовали свердловский министр спорта Леонид Рапопорт и начальник городского УМВД РФ полковник Виктор Позняк. Легендарный хоккеист Павел Дацюк пришел с опозданием — он появился в момент отпевания. Слово взяла церемониймейстер: «Наставник, парень с нашего двора… Ушел из жизни Малыхин Федор Михайлович. Мы провожаем его в последний путь словами благодарности». «Соболезнования всему нашему хоккею. Хоккей любят миллионы, сотни тренируются, хотят стать великими. Но стать настоящими профессионалами дано немногим, Федору дано. Он был одним из тех, на ком строился новый „Автомобилист“, был лидером нашей любимой команды. Хоккеисты долго не живут, потому что приходится работать на износ. Федор прожил яркую жизнь, для нас его уход — шок. Прости нас, Федор, прощай», — произнес знакомый. Мама Малыхина заявила, что купалась в заботе сына. «Хочу присутствующим пожелать такого сына. Маленьким он был очень шустрым. Столько радости он подарил нам, не каждый родитель может получить такого. Он жил очень ярко, остро ощущал жизнь. Каждое событие принимал близко к сердцу. Ни я, ни папа ни разу не слышали от него плохого слова. Он был чистым. Но ему было тяжело, проблем вокруг было много. В хоккее он находил свою жизнь, он безумно любил эту игру. Он так любил свою женщину, дочку… Мой милый мальчик, пока я жива, ты со мной. Прости меня за все, я тебя очень люблю», — разрыдалась она. Рапопорт отметил, что Малыхин планировал связать свою жизнь с развитием хоккея. «Мне повезло, я видел, как он играл. Мне повезло, он учил меня. <…> Хотел бы, чтобы наша федерация хоккея сделала проекты с его именем», — сказал он. По словам детского тренера, у Федора было много травм — «наверное, больше, чем у остальных свердловских игроков». Слово взял близкий друг Малыхина: «Мы с ним были знакомы с самого детства. Он был моим наставником, всегда помогал. Он всегда знал, как лучше. У нас были договоренности, я думаю, не подведу его. Думаю, никто не подведет его. Будем достойно чтить память». Бывший одноклубник долго не мог подобрать слов: «Как бы сейчас Федька сказал: „Соберись“. Его я знал с детской школы, он ездил с нами на турниры, на сборы. Мы играли вместе и в молодежке, и в первой лиге. Это был боец, король пятака, железный человек. Он не жалел себя, на своем примере показывал, как надо. Даже на последней тренировке он показывал любителям, как надо делать. Мы о тебе будем помнить, братец. Спасибо тебе за дружбу. Земля пухом», — произнес товарищ. Затем объявили минуту молчания. В последний путь хоккеиста проводили аплодисментами. О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Его тело обнаружил в квартире отец. Сначала сообщалось, что у спортсмена якобы оторвался тромб. Позже родные сказали, что Федор умер от сердечного приступа. Спортивную карьеру Малыхин начал в 2007 году в клубе «Автомобилист-2». Через четыре года он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе основной команды «Автомобилиста». Позже он выступал за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс» (в составе клуба взял кубок Гагарина), московский «Спартак», «Витязь» и «Авангард» из Омска. С 2023 года Малыхин находился без клуба. За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб.