20 марта 2025

В Катайском округе подтоплены участки дорог

В Катайском округе Курганской области вода зашла на дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Кирпичный вода зашла на дороги
В поселке Кирпичный вода зашла на дороги Фото:

В Катайском округе (Курганская область) в поселке Кирпичный вода зашла на дороги. Угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет, ситуация остается под контролем. Об этом сообщила администрация округа.

«Принимаются меры для обеспечения пропуска весеннего половодья в Катайском округе, включая прочистку водопропускных труб и канав», — пишет ведомство в официальной группе «ВКонтакте». Для обеспечения комфорта и безопасности жителей поселка Кирпичный планируется установка специальных мостков. Транспортным путям подтопления не грозят.  

Ранее URA.RU сообщало, что река Юргамыш вышла на дорогу к деревне в Кетовском округе. Власти информировали, что такое происходит часто на этом отрезке дороги.

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В Катайском округе (Курганская область) в поселке Кирпичный вода зашла на дороги. Угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет, ситуация остается под контролем. Об этом сообщила администрация округа. «Принимаются меры для обеспечения пропуска весеннего половодья в Катайском округе, включая прочистку водопропускных труб и канав», — пишет ведомство в официальной группе «ВКонтакте». Для обеспечения комфорта и безопасности жителей поселка Кирпичный планируется установка специальных мостков. Транспортным путям подтопления не грозят.   Ранее URA.RU сообщало, что река Юргамыш вышла на дорогу к деревне в Кетовском округе. Власти информировали, что такое происходит часто на этом отрезке дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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