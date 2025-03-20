В Катайском округе подтоплены участки дорог

В Катайском округе (Курганская область) в поселке Кирпичный вода зашла на дороги. Угрозы подтопления жилых домов в настоящее время нет, ситуация остается под контролем. Об этом сообщила администрация округа.
«Принимаются меры для обеспечения пропуска весеннего половодья в Катайском округе, включая прочистку водопропускных труб и канав», — пишет ведомство в официальной группе «ВКонтакте». Для обеспечения комфорта и безопасности жителей поселка Кирпичный планируется установка специальных мостков. Транспортным путям подтопления не грозят.
Ранее URA.RU сообщало, что река Юргамыш вышла на дорогу к деревне в Кетовском округе. Власти информировали, что такое происходит часто на этом отрезке дороги.
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