В Курганской области потенциальные участники праймериз «Единой России» по выборам в облдуму 2025 года до сих пор не получили четкого понимания, кто из них будет рассматриваться как кандидат от партии. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Внутрипартийная неопределенность вызывает напряжение как среди действующих депутатов, так и среди новых претендентов. Однако, пресс-служба реготделения партии опровергает наличие «особых списков» и заверяет, что все кандидаты находятся в равных условиях.
«Некоторые действующие парламентарии не получили подтверждения о включении в команду и опасаются, что не будут переутверждены. Новые претенденты также не торопятся подавать документы — из-за отсутствия официальной позиции они не уверены, поддержит ли их партия», — сообщил собеседник агентства. По его словам, часть кандидатов уже начали рассматривать возможность участия в выборах от других политических объединений.
На данный момент на праймериз заявлены четыре участника, которых внутри партии, якобы, рассматривают как сильных и проходных. Это банкир и действующий депутат Евгений Кафеев, предприниматель и парламентарий Александр Черняк, сенатор РФ Сергей Муратов, а также директор строительной компании «СК Атлант» Евгений Сергеев. Все они, по информации источников URA.RU, получили поддержку внутри партийных структур.
В региональном отделении партии URA.RU пояснили, что механизм предварительного голосования не предполагает заранее согласованных списков. «Все кандидаты ставятся в равные условия. Победителей определят избиратели с 19 по 25 мая в электронном голосовании. Решение о подаче документов каждый принимает самостоятельно», — заявил заместитель секретаря реготделения Родион Вяткин.
Ранее URA.RU сообщало, что выборы в курганскую облдуму в 2025 году станут важным этапом для «Единой России» перед федеральной кампанией в Госдуму 2026 года. В партии, по словам инсайдеров, опасаются снижения рейтингов и усиления оппозиции, особенно в одномандатных округах.
В региональном отделении партии также ранее сообщали, что регистрация участников праймериз продолжается, работы ведется системно, и отмечали, что выборы никогда не бывают простыми. Внутрипартийное голосование пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая. Его результаты учитываются при выдвижении кандидатов.
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