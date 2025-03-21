В курганской ЕР не сформированы списки основной команды на выборы в облдуму. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганские единороссы нервничают из-за неопределенности со списками кандидатов
Курганские единороссы нервничают из-за неопределенности со списками кандидатов Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

В Курганской области потенциальные участники праймериз «Единой России» по выборам в облдуму 2025 года до сих пор не получили четкого понимания, кто из них будет рассматриваться как кандидат от партии. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Внутрипартийная неопределенность вызывает напряжение как среди действующих депутатов, так и среди новых претендентов. Однако, пресс-служба реготделения партии опровергает наличие «особых списков» и заверяет, что все кандидаты находятся в равных условиях.

«Некоторые действующие парламентарии не получили подтверждения о включении в команду и опасаются, что не будут переутверждены. Новые претенденты также не торопятся подавать документы — из-за отсутствия официальной позиции они не уверены, поддержит ли их партия», — сообщил собеседник агентства. По его словам, часть кандидатов уже начали рассматривать возможность участия в выборах от других политических объединений.

На данный момент на праймериз заявлены четыре участника, которых внутри партии, якобы, рассматривают как сильных и проходных. Это банкир и действующий депутат Евгений Кафеев, предприниматель и парламентарий Александр Черняк, сенатор РФ Сергей Муратов, а также директор строительной компании «СК Атлант» Евгений Сергеев. Все они, по информации источников URA.RU, получили поддержку внутри партийных структур.

В региональном отделении партии URA.RU пояснили, что механизм предварительного голосования не предполагает заранее согласованных списков. «Все кандидаты ставятся в равные условия. Победителей определят избиратели с 19 по 25 мая в электронном голосовании. Решение о подаче документов каждый принимает самостоятельно», — заявил заместитель секретаря реготделения Родион Вяткин.

Ранее URA.RU сообщало, что выборы в курганскую облдуму в 2025 году станут важным этапом для «Единой России» перед федеральной кампанией в Госдуму 2026 года. В партии, по словам инсайдеров, опасаются снижения рейтингов и усиления оппозиции, особенно в одномандатных округах.

В региональном отделении партии также ранее сообщали, что регистрация участников праймериз продолжается, работы ведется системно, и отмечали, что выборы никогда не бывают простыми. Внутрипартийное голосование пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая. Его результаты учитываются при выдвижении кандидатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области потенциальные участники праймериз «Единой России» по выборам в облдуму 2025 года до сих пор не получили четкого понимания, кто из них будет рассматриваться как кандидат от партии. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Внутрипартийная неопределенность вызывает напряжение как среди действующих депутатов, так и среди новых претендентов. Однако, пресс-служба реготделения партии опровергает наличие «особых списков» и заверяет, что все кандидаты находятся в равных условиях. «Некоторые действующие парламентарии не получили подтверждения о включении в команду и опасаются, что не будут переутверждены. Новые претенденты также не торопятся подавать документы — из-за отсутствия официальной позиции они не уверены, поддержит ли их партия», — сообщил собеседник агентства. По его словам, часть кандидатов уже начали рассматривать возможность участия в выборах от других политических объединений. На данный момент на праймериз заявлены четыре участника, которых внутри партии, якобы, рассматривают как сильных и проходных. Это банкир и действующий депутат Евгений Кафеев, предприниматель и парламентарий Александр Черняк, сенатор РФ Сергей Муратов, а также директор строительной компании «СК Атлант» Евгений Сергеев. Все они, по информации источников URA.RU, получили поддержку внутри партийных структур. В региональном отделении партии URA.RU пояснили, что механизм предварительного голосования не предполагает заранее согласованных списков. «Все кандидаты ставятся в равные условия. Победителей определят избиратели с 19 по 25 мая в электронном голосовании. Решение о подаче документов каждый принимает самостоятельно», — заявил заместитель секретаря реготделения Родион Вяткин. Ранее URA.RU сообщало, что выборы в курганскую облдуму в 2025 году станут важным этапом для «Единой России» перед федеральной кампанией в Госдуму 2026 года. В партии, по словам инсайдеров, опасаются снижения рейтингов и усиления оппозиции, особенно в одномандатных округах. В региональном отделении партии также ранее сообщали, что регистрация участников праймериз продолжается, работы ведется системно, и отмечали, что выборы никогда не бывают простыми. Внутрипартийное голосование пройдет в электронном формате с 19 по 25 мая. Его результаты учитываются при выдвижении кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...