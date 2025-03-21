Орбан заявил, что лидеры ЕС признали поражение Украины

Большинство европейских лидеров уже признали поражение Украины в конфликте с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС.
«Я уже видел в глазах каждого, что Украина этот конфликт проиграла», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что большинство лидеров ЕС пока настроены на продолжение конфликта на Украине, но уже наблюдается сдвиг в сторону мира.
Орбан также подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз было изначально неверным решением. По его словам, оно лишь приведет к «краху» европейской экономики.
Ранее Орбан отказался поддержать общее заявление на саммите в Брюсселе, посвященное ускоренному присоединению Украины к ЕС и военной помощи ей. Остальные 26 участников одобрили документ, но он не стал официальным. Вопросы будут обсуждены на следующей встрече лидеров ЕС в конце июня, передает «Национальная служба новостей».
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