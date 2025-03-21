Орбан заявил, что лидеры ЕС признали поражение Украины

Орбан: я увидел в глазах каждого лидера ЕС, что Украина этот конфликт проиграла
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Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к краху европейской экономики
Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к краху европейской экономики Фото:
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Большинство европейских лидеров уже признали поражение Украины в конфликте с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС.

«Я уже видел в глазах каждого, что Украина этот конфликт проиграла», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что большинство лидеров ЕС пока настроены на продолжение конфликта на Украине, но уже наблюдается сдвиг в сторону мира.

Орбан также подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз было изначально неверным решением. По его словам, оно лишь приведет к «краху» европейской экономики.

Ранее Орбан отказался поддержать общее заявление на саммите в Брюсселе, посвященное ускоренному присоединению Украины к ЕС и военной помощи ей. Остальные 26 участников одобрили документ, но он не стал официальным. Вопросы будут обсуждены на следующей встрече лидеров ЕС в конце июня, передает «Национальная служба новостей».

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Большинство европейских лидеров уже признали поражение Украины в конфликте с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС. «Я уже видел в глазах каждого, что Украина этот конфликт проиграла», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что большинство лидеров ЕС пока настроены на продолжение конфликта на Украине, но уже наблюдается сдвиг в сторону мира. Орбан также подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз было изначально неверным решением. По его словам, оно лишь приведет к «краху» европейской экономики. Ранее Орбан отказался поддержать общее заявление на саммите в Брюсселе, посвященное ускоренному присоединению Украины к ЕС и военной помощи ей. Остальные 26 участников одобрили документ, но он не стал официальным. Вопросы будут обсуждены на следующей встрече лидеров ЕС в конце июня, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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