20 марта 2025

В Каменске-Уральском задержан экс-владелец автомойки, где издевались над людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Меру пресечения изберут 21 марта
Меру пресечения изберут 21 марта Фото:

Бывший владелец автомойки в Каменске-Уральском, где в январе пять часов издевались над девочками, Максим Гурьев задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, рассказали URA.RU в Синарском районном суде Каменска-Уральского.

«Такое заседание есть в планах на 21 марта», — уточнили в пресс-службе. Следственный комитет информацию пока никак не комментировал, в ведомство направлен запрос.

Максим Гурьев был одним из тех, кто участвовал в избиении людей на автомойке. Про мужчину рассказывала одна из жертв: 21-летний Дмитрий Харитонов поделился, что Гурьев и еще пять человек затолкали его в багажник, вывезли на пустырь и избили. На этой же автомойке, которой владел задержанный, в январе 2025 года парни пять часов издевались над девушками. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Бывший владелец автомойки в Каменске-Уральском, где в январе пять часов издевались над девочками, Максим Гурьев задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, рассказали URA.RU в Синарском районном суде Каменска-Уральского. « Такое заседание есть в планах на 21 марта» , — уточнили в пресс-службе. Следственный комитет информацию пока никак не комментировал, в ведомство направлен запрос. Максим Гурьев был одним из тех, кто участвовал в избиении людей на автомойке. Про мужчину рассказывала одна из жертв: 21-летний Дмитрий Харитонов поделился, что Гурьев и еще пять человек затолкали его в багажник, вывезли на пустырь и избили. На этой же автомойке, которой владел задержанный, в январе 2025 года парни пять часов издевались над девушками. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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