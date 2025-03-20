В Каменске-Уральском задержан экс-владелец автомойки, где издевались над людьми

Бывший владелец автомойки в Каменске-Уральском, где в январе пять часов издевались над девочками, Максим Гурьев задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, рассказали URA.RU в Синарском районном суде Каменска-Уральского.
«Такое заседание есть в планах на 21 марта», — уточнили в пресс-службе. Следственный комитет информацию пока никак не комментировал, в ведомство направлен запрос.
Максим Гурьев был одним из тех, кто участвовал в избиении людей на автомойке. Про мужчину рассказывала одна из жертв: 21-летний Дмитрий Харитонов поделился, что Гурьев и еще пять человек затолкали его в багажник, вывезли на пустырь и избили. На этой же автомойке, которой владел задержанный, в январе 2025 года парни пять часов издевались над девушками. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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