«Облили ноги и достали арматуру»: жертва рассказала о других пытках банды из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском банда Анашкина вывезла парня на пустырь и избила

17 марта 2025 в 15:04 Размер текста - 17 +

Фигурантами уголовного дела стали пять парней Фото: Илья Московец © URA.RU В уголовном деле членов банды Давида Анашкина, которые пытали девушек на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), появилась новая жертва. 21-летний Дмитрий Харитонов рассказал, как два года назад его вывезли на пустырь и избили. «Это было летом, я гулял с друзьями. И на проспекте встретил Александра Беспалова и его лучшего друга. Мы разошлись, а дома мне пришел звонок с неизвестного номера. Саша сказал, что его избивают. Я сначала не поверил, подумал, вдруг проверка на пацана, быстро оделся и побежал. Встретив его, ко мне подошел взрослый из их компании — Максим Гурьев. Затем меня затолкали в багажник и повезли на пустырь», — сказал Харитонов в программе «Пусть говорят». Новость по теме Четвертого участника пыток на мойке в Каменске-Уральском задержали после съемок на Первом канале По его словам, там его жестоко избили руками и ногами. «Их было шестеро: мой друг Сергей Рябов, Беспалов, Артем Штука, Данил Колмогоров, Максим Гурьев и Виктор Кухтин. Они обманом меня вывезли, хотели с меня денег поиметь. Били и по очереди, и вместе. А Рябова вообще принудили к этому. Он сначала отказывался, а потом согласился», — вспоминает потерпевший. Мучения продолжались до трех часов ночи. Затем Харитонова вновь посадили в багажник и повезли в сторону автомойки на Карла Маркса. «Мне сказали: „Ты походу ничего не понял“. Мы сейчас тебя подожжем. Я думал, что умру. У них было какое-то горючее, мне облили ноги, но поджигать не стали. Потом говорили, что будут багажником пальцы ломать, также хотели вырвать ноги плоскогубцами. Затем достали арматуру и сказали: „Нагибайся“», — заявил Дмитрий. Утром мама повезла его в травмпункт, а затем в полицию, чтобы он написал заявление на обидчиков. Но Харитонов передумал. По его словам, ему стало жалко парней. «Когда мы появились в дежурной части, Диме стали писать и предлагать деньги. Они привезли 50 тысяч рублей», — уверяет Яна Харитонова, мама Димы. Родной брат Александра — Феликс Беспалов — заявил, что Харитонова проучили, потому что он якобы собирался раскидать наркотические закладки вместе с Рябовым. «Дима был судим за наркотики, за это и получил. Артема Штуки в момент его избиения не было рядом», — добавил друг обвиненных Александр Машьянов. Сам Харитонов признался, что был судим за кражу. Новость по теме Арестован пятый фигурант по делу о пытках в Каменске-Уральском «Сейчас в деле шесть потерпевших, включая Харитонова. Еще одного пострадавшего члены банды двое суток удерживали в квартире. Возбуждены дела по уголовным статьям 127 (Незаконное лишение свободы) и 163 (Вымогательство). Дело находится в местной полиции», — отметил юрист Юлия Майорова, которая представляет интересы некоторых пострадавших. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал ее отказ вступить в отношения с Давидом. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали. Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывезли двух подростков, которые якобы стащили деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле членов банды Давида Анашкина, которые пытали девушек на автомойке в Каменске-Уральском (Свердловская область), появилась новая жертва. 21-летний Дмитрий Харитонов рассказал, как два года назад его вывезли на пустырь и избили. «Это было летом, я гулял с друзьями. И на проспекте встретил Александра Беспалова и его лучшего друга. Мы разошлись, а дома мне пришел звонок с неизвестного номера. Саша сказал, что его избивают. Я сначала не поверил, подумал, вдруг проверка на пацана, быстро оделся и побежал. Встретив его, ко мне подошел взрослый из их компании — Максим Гурьев. Затем меня затолкали в багажник и повезли на пустырь», — сказал Харитонов в программе «Пусть говорят». По его словам, там его жестоко избили руками и ногами. «Их было шестеро: мой друг Сергей Рябов, Беспалов, Артем Штука, Данил Колмогоров, Максим Гурьев и Виктор Кухтин. Они обманом меня вывезли, хотели с меня денег поиметь. Били и по очереди, и вместе. А Рябова вообще принудили к этому. Он сначала отказывался, а потом согласился», — вспоминает потерпевший. Мучения продолжались до трех часов ночи. Затем Харитонова вновь посадили в багажник и повезли в сторону автомойки на Карла Маркса. «Мне сказали: „Ты походу ничего не понял“. Мы сейчас тебя подожжем. Я думал, что умру. У них было какое-то горючее, мне облили ноги, но поджигать не стали. Потом говорили, что будут багажником пальцы ломать, также хотели вырвать ноги плоскогубцами. Затем достали арматуру и сказали: „Нагибайся“», — заявил Дмитрий. Утром мама повезла его в травмпункт, а затем в полицию, чтобы он написал заявление на обидчиков. Но Харитонов передумал. По его словам, ему стало жалко парней. «Когда мы появились в дежурной части, Диме стали писать и предлагать деньги. Они привезли 50 тысяч рублей», — уверяет Яна Харитонова, мама Димы. Родной брат Александра — Феликс Беспалов — заявил, что Харитонова проучили, потому что он якобы собирался раскидать наркотические закладки вместе с Рябовым. «Дима был судим за наркотики, за это и получил. Артема Штуки в момент его избиения не было рядом», — добавил друг обвиненных Александр Машьянов. Сам Харитонов признался, что был судим за кражу. «Сейчас в деле шесть потерпевших, включая Харитонова. Еще одного пострадавшего члены банды двое суток удерживали в квартире. Возбуждены дела по уголовным статьям 127 (Незаконное лишение свободы) и 163 (Вымогательство). Дело находится в местной полиции», — отметил юрист Юлия Майорова, которая представляет интересы некоторых пострадавших. О пытках на мойке стало известно 21 февраля — спустя полтора месяца после случившегося. Тогда, по версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли на мойку четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Причиной якобы стал ее отказ вступить в отношения с Давидом. 23 февраля Анашкина-старшего и двух его соратников арестовали. Позднее стало известно о других эпизодах банды. К примеру, они вывезли двух подростков, которые якобы стащили деньги с их карты. Юношу жестоко избили, а его девушку запугали изнасилованием. Затем суд арестовал Кухтина и Ивана Петрова. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.