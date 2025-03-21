Песков: в стране нет дипломата, равного Лаврову

В Кремле охарактеризовали главу МИД РФ Сергея Лаврова как настоящего профессионала, дипломата, равного которому в мире нет. Такую характеристику министру иностранных дел дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это руководитель российской дипломатии, той самой дипломатии, которую он филигранно проводит. Лавров блестящий дипломат, наверное другого такого: профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора, но в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны — в мире просто нет», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Сергей Лавров 21 марта отмечает 75-летие. В этот день президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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