Челябинцы раскупили билеты на концерт группы, заявленной на VK Fest

В Челябинске 28 марта выступит группа «Комната культуры». Билетов на мероприятие уже не осталось, сообщается на сайте городских зрелищных касс. Коллектив также станет одним из хедлайнеров летнего челябинского VK Fest.
«Свободных мест нет», — отметили на сайте. Вживую артисты споют такие хиты: «Поезда», «Самолеты», «Первая любовь», «Море» и другие. Кроме того, группа анонсирует новые песни.
Ранее сообщалось, что Челябинск станет одной из площадок для масштабного фестиваля от соцсети «ВКонтакте», который пройдет с 14 июня по 20 июля. В Челябинске хедлайнерами мероприятия станут Баста, «Три дня дождя», Mary Gu, группа «Комната культуры», Ольга Бузова и Юлия Савичева. Фестиваль также примет Казань, Сириус, Санкт-Петербург и Москву.
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