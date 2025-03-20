Стали известны хедлайнеры VK Fest в Челябинске

В Челябинске главными хедлайнерами на VK Fest, который пройдет 14 июня, станут Баста, группа «Три дня дождя», певицы Ольга, Бузова и Юлия Савичева. Также ожидаются выступления еще нескольких российских звезд, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
«Фестиваль объявил первых 70 артистов, которые выступят на нем летом 2025 года. Челябинск принимает VK Fest в первый раз. Перед гостями выступят Баста, Три дня дождя, Mary Gu, „Комната культуры“, Ольга Бузова и Юлия Савичева», — сообщили в пресс-службе VK.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске впервые состоится фестиваль от социальной сети «ВКонтакте». На мероприятии пройдут встречи с популярными блогерами и артистами. Фестиваль пройдет также в Казани, Сириусе (Сочи), Санкт-Петербурге и Москве.
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