Родительская суббота и день таксиста: что можно и нельзя делать 22 марта 2025

220 марта 2025 года жители России и мира отметят сразу несколько праздников. В православных храмах вспоминают подвиг сорока Севастийских мучеников, в народе отмечают второй день прихода весны, а таксисты профессиональный праздник. О праздниках, приметах и запретах дня — в материале URA.RU.
Церковные праздники 22 марта 2025 года
День сорока Севастийских мучеников
Православные христиане вспоминают 22 марта о подвиге сорока воинов из Севастии. В 313 году святой Константин Великий постановил, что христиане имеют право свободно исповедовать свою религию. Но его соправитель Ликиний не был согласен с таким решением: убежденный язычник решил искоренить христианство в своей части империи, и первым делом собирался избавиться от верующих в своем войске.
Однажды дружина из сорока воинов отказались принести жертву языческим богам. Тогда их заперли в темницу, и сначала уговорами, а затем и истязаниями, заставляли отречься от Христа. Но когда воинов оставили на ночь у ледяного озера, молитва помогла им пережить морозы, и на утро мучители обнаружили, что лед растаял, а вода в озере потеплела.
Но это не переубедило язычников, и они решили сначала перебить голени воинам, а затем сжечь на костре. Останки христиан выбросили в воду, чтобы никто не смог их найти. Но три дня спустя мученники явились во сне к блаженному Петру, и тот смог найти погибших и с честью их похоронить.
День памяти мученика Урпасиана Никомидийского
Святой мученик Урпасиан пострадал во время гонений на христиан в IV веке. Урпасиан служил при дворе императора Максимиана, и когда правитель объявил о охоте на верующих, без страха явился к нему, бросил к его ногам плащ и потребовал лишить его всех званий.
Тогда Максимиан велел пытать святого. Урпасиан перенес все невыносимые страдания в молитве Христу, и мучители так и не смогли сломить его дух. В итоге святой был сожжен заживо.
День памяти Тарасия Ликаонийского
О святом Тарасии известно мало. По преданиям, он с раннего детства уверовал в Христа и посвятил всю свою жизнь служению Господу. За свою веру святой получил дар чудотворения: его молитвы исцеляли болезни, изгоняли демонов и даже воскрешали мертвых. Святой Тарасий прожил долгую жизнь и упокоился с миром.
Родительская суббота 22 марта 2025 года
Во время Великого поста поминальные дни назначаются на субботы седмиц, так как в другие дни поминания усопших не совершаются. 22 марта пройдет Родительская суббота третьей седмицы (недели). Она также называется Вселенской родительской субботой.
Помимо поминовения каждого умершего человека отдельно, в Вселенские родительские субботы церковь поминает всех усопших христиан. В этот день принято посещать храм и участвовать в панихиде. По желанию, верующие люди могут передать священникам записки с именами, чтобы их упомянули во время службы.
После панихиды принято навещать усопших на кладбище. Родственники наводят порядок на могилах близких людей, вспоминают усопших добрым словом и молятся за их загробную жизнь.
Народный праздник 22 марта 2025 года
По народному календарю 22 марта отмечают праздник Сороки, или Сорок Сороков. Этот день считается второй встречей весны — когда из жарких стран прилетают около сорока видов пернатых.
В честь этого хозяйки пекли печенье в виде птиц. По традиции, угощение отдавали детям, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». После этого ребята залезали на крыши и своим криком призывали птиц поскорее вернутся и принести с собой тепло.
Также в народе пекли сорок шариков из овсяной муки. Считалось, что если каждый день выкидывать из окна по одному такому шарику, морозы не вернутся, и начнется настоящая весна.
Что можно и нельзя делать 22 марта 2025 года
В этот день девушки проводили обряды, чтобы приманить жениха. Для этого дамы пекли вареники и угощали ими неженатых мужчин. Дети же устраивали соревнования на качелях: ребята раскачивались как можно сильнее. Считалось что тот, кто сможет подняться выше всех, получит удачу на год вперед.
На праздник существовали и запреты. Считалось, что людям не стоит:
- Прибираться в доме – иначе начнутся проблемы с деньгами;
- Накрывать белую скатерть на стол – иначе мошенники смогут вас обмануть;
- Наряжаться пестро – чтобы сороки не отобрали удачу.
Приметы на 22 марта 2025 года
По погоде 22 марта люди определяли, что их ждет за окном, лучше любых метеорологов. Так, если на улице стояла теплая погода, то холода не придут еще сорок дней. Теплый ветер указывал на то, что лето окажется дождливым. Мороз намекал на обильный урожай, а гром предупреждал о трудном годе.
Какие праздники отмечают 22 марта 2025 года
- Час Земли: международная акция впервые появилась в 2007 году. Ее цель – привлечь внимание общества к проблеме изменения климата на планете. В этот день по всему миру на один час отключают все электроприборы и свет в домах.
- Всемирный день водных ресурсов: праздник появился в 1992 году. Он посвящен важности сохранения пресной воды на планете, а также проблеме снабжения людей питьевой водой.
- День Балтийского моря: в 1986 году на заседании Хельсинкской Конвенции решили посвятить 22 марта важности сохранения экологии на Балтийском море. Каждый год проходят мероприятия, на которых представители власти и бизнеса обсуждают важность сохранности водоема.
- Международный день таксиста: водителю по всему миру отмечают праздник таксиста 22 марта. Именно в этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили со специальными счетчиками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.