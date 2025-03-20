20 марта 2025

Владельцы квартир взвинтили цены арендаторам в ХМАО

В ХМАО аренда квартир подорожала из-за дорогой ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО из-за дорогой ипотеки аренда квартир подорожала на 30%
В ХМАО из-за дорогой ипотеки аренда квартир подорожала на 30% Фото:

В Югре стоимость съемного жилья выросла на треть. Рост ипотечных ставок повлек отказ от покупок квартир и переформатировал рынок — спрос на аренду растет, как следствие взлетают и цены, рассказали URA.RU эксперты в сфере недвижимости.  

«Льготная ипотека осталась лишь для нескольких категорий населения, а стоимость жилищных кредитов доходит до 30% годовых, поэтому спрос на покупку падает. Люди в режиме ожидания и предпочитают покупке аренду. Цена на съем квартир в Нижневартовске, например, поднялась на треть», — рассказал URA.RU риелтор агентства ЮГРА estate Сергей Иванов.

Ажиотажный спрос вызвал рост цен на рынке арендной недвижимости. По словам эксперта, однокомнатная квартира в Нижневартовске в месяц обойдется в среднем 25 тысяч рублей, годом ранее предложения стартовали от 15-17 тысяч рублей.

Аренда самых дешевых однушек с хорошим ремонтом в крупных городах ХМАО составит не менее 25 тысяч рублей, следует из данных агентства «Этажи». Цены в Нижневартовске и Нефтеюганске доходят до 45 тысяч рублей за 1 комнатную квартиру, в Сургуте до 75 тысяч рублей, в Ханты-Мансийке — до 80 тысяч рублей за месяц аренды.

«Больше всего цена на съемное жилье выросла в Сургуте — на 60 %, если в марте 2024 года средняя стоимость арендной квартиры составляла 19,5 тысяч рублей, то нынешней весной  — 31,250 рублей», — следует из аналитики агрегатора недвижимости Restate.ru. В Нефтеюганске рост составил почти 37% — с 44,416 до 60700 рублей в месяц, в Нижневартовске цены поднялись в среднем на 10,5 % — 37,312 рублей в 2004 году и 41,266 рублей в нынешнем соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО падают цены на вторичное жилье. Снижение спроса на квартиры из-за дорогой ипотеки рождает «дешевые» предложения.

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В Югре стоимость съемного жилья выросла на треть. Рост ипотечных ставок повлек отказ от покупок квартир и переформатировал рынок — спрос на аренду растет, как следствие взлетают и цены, рассказали URA.RU эксперты в сфере недвижимости.   «Льготная ипотека осталась лишь для нескольких категорий населения, а стоимость жилищных кредитов доходит до 30% годовых, поэтому спрос на покупку падает. Люди в режиме ожидания и предпочитают покупке аренду. Цена на съем квартир в Нижневартовске, например, поднялась на треть», — рассказал URA.RU риелтор агентства ЮГРА estate Сергей Иванов. Ажиотажный спрос вызвал рост цен на рынке арендной недвижимости. По словам эксперта, однокомнатная квартира в Нижневартовске в месяц обойдется в среднем 25 тысяч рублей, годом ранее предложения стартовали от 15-17 тысяч рублей. Аренда самых дешевых однушек с хорошим ремонтом в крупных городах ХМАО составит не менее 25 тысяч рублей, следует из данных агентства «Этажи». Цены в Нижневартовске и Нефтеюганске доходят до 45 тысяч рублей за 1 комнатную квартиру, в Сургуте до 75 тысяч рублей, в Ханты-Мансийке — до 80 тысяч рублей за месяц аренды. «Больше всего цена на съемное жилье выросла в Сургуте — на 60 %, если в марте 2024 года средняя стоимость арендной квартиры составляла 19,5 тысяч рублей, то нынешней весной  — 31,250 рублей», — следует из аналитики агрегатора недвижимости Restate.ru. В Нефтеюганске рост составил почти 37% — с 44,416 до 60700 рублей в месяц, в Нижневартовске цены поднялись в среднем на 10,5 % — 37,312 рублей в 2004 году и 41,266 рублей в нынешнем соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО падают цены на вторичное жилье. Снижение спроса на квартиры из-за дорогой ипотеки рождает «дешевые» предложения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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