Шойгу передал послание Путина Ким Чен Ыну

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС
«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина», — заявил Шойгу, обращаясь к Ким Чен Ыну. Его слова передает ТАСС. Секретарь Совбеза добавил, что Путин уделяет особое внимание выполнению договоренностей, достигнутых с лидером КНДР.
Сегодня, 21 марта, Шойгу прибыл в Пхеньян. В ходе визита запланированы переговоры не только с Ким Чен Ыном, но и с другими высокопоставленными чиновниками республики, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.