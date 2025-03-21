Шойгу передал послание Путина Ким Чен Ыну

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Шойгу отметил, что Путин с особым вниманием относится к договоренностям с КНДР
Шойгу отметил, что Путин с особым вниманием относится к договоренностям с КНДР Фото:

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина», — заявил Шойгу, обращаясь к Ким Чен Ыну. Его слова передает ТАСС. Секретарь Совбеза добавил, что Путин уделяет особое внимание выполнению договоренностей, достигнутых с лидером КНДР.

Сегодня, 21 марта, Шойгу прибыл в Пхеньян. В ходе визита запланированы переговоры не только с Ким Чен Ыном, но и с другими высокопоставленными чиновниками республики, передает RT.

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел встречу с председателем государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС «Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина», — заявил Шойгу, обращаясь к Ким Чен Ыну. Его слова передает ТАСС. Секретарь Совбеза добавил, что Путин уделяет особое внимание выполнению договоренностей, достигнутых с лидером КНДР. Сегодня, 21 марта, Шойгу прибыл в Пхеньян. В ходе визита запланированы переговоры не только с Ким Чен Ыном, но и с другими высокопоставленными чиновниками республики, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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