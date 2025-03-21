Минздрав планирует тщательнее следить за больничными россиян

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Мурашко намерен к 2035 году сделать так, чтобы россияне меньше уходили на больничный
Мурашко намерен к 2035 году сделать так, чтобы россияне меньше уходили на больничный Фото:

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о планах снижения показателя временной нетрудоспособности россиян на 15% к 2030 году. Это станет одной из ключевых задач нового национального проекта.

«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно — это снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%», — сказал Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Его слова передает ТАСС 

Мурашко также подчеркнул, что основной причиной временной нетрудоспособности в большинстве случаев являются инфекционные заболевания. Важной частью стратегии станет улучшение системы мониторинга заболеваемости и проведение вакцинопрофилактики среди населения, чтобы сделать процесс управления этим показателем более эффективным.

Недавно Мурашко также подсчитал, что бизнес теряет в среднем 443 миллиардов рублей в год. По его мнению, на это влияет тот факт, что сотрудники часто ходят на перекуры и, соответственно, у них снижается продуктивность.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о планах снижения показателя временной нетрудоспособности россиян на 15% к 2030 году. Это станет одной из ключевых задач нового национального проекта. «В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно — это снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%», — сказал Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Его слова передает ТАСС  Мурашко также подчеркнул, что основной причиной временной нетрудоспособности в большинстве случаев являются инфекционные заболевания. Важной частью стратегии станет улучшение системы мониторинга заболеваемости и проведение вакцинопрофилактики среди населения, чтобы сделать процесс управления этим показателем более эффективным. Недавно Мурашко также подсчитал, что бизнес теряет в среднем 443 миллиардов рублей в год. По его мнению, на это влияет тот факт, что сотрудники часто ходят на перекуры и, соответственно, у них снижается продуктивность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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