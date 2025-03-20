20 марта 2025

Губернаторы обиделись из-за выбора ХМАО регионом проведения форума «Малая Родина — Сила России»

ХМАО вошел в топ 16 регионов, которые проводят региональный день форума ВАРМСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы обижаются на коллег, которые проводят региональные дни главного форума муниципалов
Губернаторы обижаются на коллег, которые проводят региональные дни главного форума муниципалов Фото:

Губернаторы обиделись из-за выбора ХМАО регионом проведения главного форума муниципалов «Малая Родина — Сила России». Об этом на церемонии открытия заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Звонят многие губернаторы, обижаются, но в этот раз мы приехали к лучшему. Вместе с нашими экспертами. Посмотрите на первый ряд. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, общественная палата, специалисты министерств и ведомств, правительство Российской Федерации. Экспертам хочу сказать — я знаю, что вы на многих площадках присутствуете. Лучшая площадка — муниципальная», — отметила Гусева.

Региональные дни по теме «Наследие» проходят в Ханты-Мансийске 21 и 22 марта. Всего в преддверии второго Всероссийского муниципального форума запланировано 16 региональных дней в 16 регионах страны.

Ранее URA.RU писало о том, что политики со всей России съехались в Ханты-Мансийск на главный муниципальный форум страны. Открытие регионального дня второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Наследие» прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа «Югра-Классик».

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Губернаторы обиделись из-за выбора ХМАО регионом проведения главного форума муниципалов «Малая Родина — Сила России». Об этом на церемонии открытия заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Звонят многие губернаторы, обижаются, но в этот раз мы приехали к лучшему. Вместе с нашими экспертами. Посмотрите на первый ряд. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, общественная палата, специалисты министерств и ведомств, правительство Российской Федерации. Экспертам хочу сказать — я знаю, что вы на многих площадках присутствуете. Лучшая площадка — муниципальная», — отметила Гусева. Региональные дни по теме «Наследие» проходят в Ханты-Мансийске 21 и 22 марта. Всего в преддверии второго Всероссийского муниципального форума запланировано 16 региональных дней в 16 регионах страны. Ранее URA.RU писало о том, что политики со всей России съехались в Ханты-Мансийск на главный муниципальный форум страны. Открытие регионального дня второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Наследие» прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа «Югра-Классик».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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