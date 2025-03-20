Губернаторы обиделись из-за выбора ХМАО регионом проведения форума «Малая Родина — Сила России»

Губернаторы обиделись из-за выбора ХМАО регионом проведения главного форума муниципалов «Малая Родина — Сила России». Об этом на церемонии открытия заявила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Звонят многие губернаторы, обижаются, но в этот раз мы приехали к лучшему. Вместе с нашими экспертами. Посмотрите на первый ряд. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, общественная палата, специалисты министерств и ведомств, правительство Российской Федерации. Экспертам хочу сказать — я знаю, что вы на многих площадках присутствуете. Лучшая площадка — муниципальная», — отметила Гусева.
Региональные дни по теме «Наследие» проходят в Ханты-Мансийске 21 и 22 марта. Всего в преддверии второго Всероссийского муниципального форума запланировано 16 региональных дней в 16 регионах страны.
Ранее URA.RU писало о том, что политики со всей России съехались в Ханты-Мансийск на главный муниципальный форум страны. Открытие регионального дня второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России» по теме «Наследие» прошло в крупнейшем культурно-театральном центре округа «Югра-Классик».
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