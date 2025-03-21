Набиуллина: экономика России нормализуется без резких колебаний

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Набиуллина заявила, что экономика России развивается без резких колебаний
Набиуллина заявила, что экономика России развивается без резких колебаний Фото:

Экономика России развивается по сценарию мягкой посадки, без резких скачков. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний», — отметила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она отметила, что признаком этого является постепенное снижение напряженности на рынке труда и замедление внутреннего спроса.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Такое решение принимается уже в третий раз.

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Экономика России развивается по сценарию мягкой посадки, без резких скачков. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. «Экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний», — отметила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она отметила, что признаком этого является постепенное снижение напряженности на рынке труда и замедление внутреннего спроса. Ранее стало известно, что ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Такое решение принимается уже в третий раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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