Набиуллина: экономика России нормализуется без резких колебаний

Экономика России развивается по сценарию мягкой посадки, без резких скачков. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Экономика, скорее, идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний», — отметила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она отметила, что признаком этого является постепенное снижение напряженности на рынке труда и замедление внутреннего спроса.
Ранее стало известно, что ЦБ РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Такое решение принимается уже в третий раз.
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