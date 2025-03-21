Филипп Киркоров выступил с трогательной речью у гроба отца

Российский певец Филипп Киркоров выступил с речью у гроба отца — народного артиста Бедроса Киркорова. По словам певца, отец всегда был рядом. Его речь публикуют telegram-каналы.
«Папа прожил долгую счастливую жизнь <...> Стал потрясающим отцом и любящим, заботливым дедушкой <...> Ты всегда был рядом», — сказал Филипп Киркоров, его слова передает telegram-канал Shot. Певец добавил, что Бедрос Киркоров прошел большой творческий путь, окружая себя друзьями и никогда не наживая врагов.
Бедрос Киркоров скончался из-за остановки сердца 18 марта 2025 года. 21 числа прошли похороны, а также церемония прощания с народным артистом России.
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