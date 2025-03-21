Бывший мэр курганского округа Сытов пропал без вести на СВО. Инсайд

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Бывши мэр Целинного округа пропал без вести на СВО
Бывши мэр Целинного округа пропал без вести на СВО Фото:
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Дело на экс-главу Целинного округа Сытова

Экс-глава администрации Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов пропал без вести на СВО. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег экс-чиновника.

«Судимый за коррупцию и ушедший на СВО Сытов пропал без вести», — рассказали источники. По их сведениям, мужчина на фронте носил позывной «Аурус». Он перестал выходить на связь с родными с середины осени прошлого года.

Информацию подтвердили источники, приближенные к структурам Минобороны. Также они посоветовали обратиться за подтверждением в военкомат.

Редакция дозвонилась до военного комиссариата Куртамышского, Звериноголовского и Целинного районов Курганской области. В организации ответили, что подобную информацию могут предоставлять лишь по запросу родственников.

Экс-глава мэрии Целинного округа Сытов в 2024 году был осужден за коррупцию к семи годам колонии. После вступления приговора в законную силу он подписал контракт с Минобороны и ушел в зону СВО.

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Экс-глава администрации Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов пропал без вести на СВО. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег экс-чиновника. «Судимый за коррупцию и ушедший на СВО Сытов пропал без вести», — рассказали источники. По их сведениям, мужчина на фронте носил позывной «Аурус». Он перестал выходить на связь с родными с середины осени прошлого года. Информацию подтвердили источники, приближенные к структурам Минобороны. Также они посоветовали обратиться за подтверждением в военкомат. Редакция дозвонилась до военного комиссариата Куртамышского, Звериноголовского и Целинного районов Курганской области. В организации ответили, что подобную информацию могут предоставлять лишь по запросу родственников. Экс-глава мэрии Целинного округа Сытов в 2024 году был осужден за коррупцию к семи годам колонии. После вступления приговора в законную силу он подписал контракт с Минобороны и ушел в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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