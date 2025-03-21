Депутаты Заксо ЯНАО поделились методикой реабилитации бойцов СВО с коллегами

В Новом Уренгое (ЯНАО) депутаты Заксобрания презентовали коллегам методику реабилитации ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил спикер окружного парламента Сергей Ямкин.
«На Ямале внедрили комплексную систему медицинской реабилитации, включающую в себя три этапа. Это помощь в реанимации. Затем с ребятами работают лучшие врачи, психологи специализированных отделений на базе дневных стационаров. И третий этап — амбулаторное лечение и медицинское сопровождение на дому „, — сообщил Сергей Ямкин в telegram-канале.
Посещение Новоуренгойской больницы прошло в рамках рабочей встречи Совета Законодателей трех субъектов — ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Депутаты обсудили вопросы трудоустройства ветеранов и другие проблемы.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада, поручил первому заму Ирине Новоселовой разработать методику интеграции военнослужащих в мирную жизнь. Он сообщил, что бойцам на линии соприкосновения требуются беспилотники и средства РЭБ.
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