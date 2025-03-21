Депутаты Заксо ЯНАО поделились методикой реабилитации бойцов СВО с коллегами

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Законодатели из Тюмени и ХМАО приехали в Новый Уренгой
Законодатели из Тюмени и ХМАО приехали в Новый Уренгой Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) депутаты Заксобрания презентовали коллегам методику реабилитации ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил спикер окружного парламента Сергей Ямкин.

«На Ямале внедрили комплексную систему медицинской реабилитации, включающую в себя три этапа. Это помощь в реанимации. Затем с ребятами работают лучшие врачи, психологи специализированных отделений на базе дневных стационаров. И третий этап — амбулаторное лечение и медицинское сопровождение на дому „, — сообщил Сергей Ямкин в telegram-канале. 

Посещение Новоуренгойской больницы прошло в рамках рабочей встречи Совета Законодателей трех субъектов — ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Депутаты обсудили вопросы трудоустройства ветеранов и другие проблемы.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада, поручил первому заму Ирине Новоселовой разработать методику интеграции военнослужащих в мирную жизнь. Он сообщил, что бойцам на линии соприкосновения требуются беспилотники и средства РЭБ.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) депутаты Заксобрания презентовали коллегам методику реабилитации ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил спикер окружного парламента Сергей Ямкин. «На Ямале внедрили комплексную систему медицинской реабилитации, включающую в себя три этапа. Это помощь в реанимации. Затем с ребятами работают лучшие врачи, психологи специализированных отделений на базе дневных стационаров. И третий этап — амбулаторное лечение и медицинское сопровождение на дому „, — сообщил Сергей Ямкин в telegram-канале.  Посещение Новоуренгойской больницы прошло в рамках рабочей встречи Совета Законодателей трех субъектов — ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Депутаты обсудили вопросы трудоустройства ветеранов и другие проблемы. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада, поручил первому заму Ирине Новоселовой разработать методику интеграции военнослужащих в мирную жизнь. Он сообщил, что бойцам на линии соприкосновения требуются беспилотники и средства РЭБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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