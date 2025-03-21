Непрофессиональная работа или виновата погода: что не так с дорогами в Шадринске

Житель Шадринска выразил недовольство по поводу ремонта тротуара и состояния резиновых покрытий. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях.
«Асфальт везде растаял, не успевают засыпать ямы», — комментирует горожанин. Мужчина жалуется, что покрытие на детской площадке после схода снега оказалось деформированным.
Асфальт рядом с площадкой также оказался с выбоинами. «По Первомайке, как поворачивать на переезд, уже оставлено не одно колесо», — комментирует ситуацию шадринец.
Администрация города Шадринска в ответ на видео жителя сообщило, что прорезиненное покрытие у подрядчика не приняли еще осенью и пока что работы не оплатили. Организация, которая занималась ремонтом, должна уложить основание при наступлении устойчивых положительных температур и привести территорию в порядок.
Ранее администрация Шадринска сообщала об установке новых линий освещения в городе. Они появились на улице Бажова между улицами Братской и Проектной.
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