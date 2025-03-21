Непрофессиональная работа или виновата погода: что не так с дорогами в Шадринске

Шадринец показал состояние дорожного покрытия в городе
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Шадринец показал, в каком состоянии дороги в городе
Шадринец показал, в каком состоянии дороги в городе Фото:

Житель Шадринска выразил недовольство по поводу ремонта тротуара и состояния резиновых покрытий. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях.

«Асфальт везде растаял, не успевают засыпать ямы», — комментирует горожанин. Мужчина жалуется, что покрытие на детской площадке после схода снега оказалось деформированным.

Состояние резинового покрытия
Состояние резинового покрытия
Фото:

Асфальт рядом с площадкой также оказался с выбоинами. «По Первомайке, как поворачивать на переезд, уже оставлено не одно колесо», — комментирует ситуацию шадринец.

Администрация города Шадринска в ответ на видео жителя сообщило, что прорезиненное покрытие у подрядчика не приняли еще осенью и пока что работы не оплатили. Организация, которая занималась ремонтом, должна уложить основание при наступлении устойчивых положительных температур и привести территорию в порядок.

Ранее администрация Шадринска сообщала об установке новых линий освещения в городе. Они появились на улице Бажова между улицами Братской и Проектной.

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Житель Шадринска выразил недовольство по поводу ремонта тротуара и состояния резиновых покрытий. Об этом мужчина сообщил в социальных сетях. «Асфальт везде растаял, не успевают засыпать ямы», — комментирует горожанин. Мужчина жалуется, что покрытие на детской площадке после схода снега оказалось деформированным. Асфальт рядом с площадкой также оказался с выбоинами. «По Первомайке, как поворачивать на переезд, уже оставлено не одно колесо», — комментирует ситуацию шадринец. Администрация города Шадринска в ответ на видео жителя сообщило, что прорезиненное покрытие у подрядчика не приняли еще осенью и пока что работы не оплатили. Организация, которая занималась ремонтом, должна уложить основание при наступлении устойчивых положительных температур и привести территорию в порядок. Ранее администрация Шадринска сообщала об установке новых линий освещения в городе. Они появились на улице Бажова между улицами Братской и Проектной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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