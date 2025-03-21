Риелтор назвала две причины, почему Ротару не может продать квартиру в Москве

Московская квартира певицы Софии Ротару вряд ли продастся в ближайшее время. Риелтор Наталья Перескокова в беседе с URA.RU озвучила причины, которые застопорили процесс.
«Есть ряд причин, почему при таких исходных данных квартира не будет продана. Среди них две основные — завышенная цена и репутация владелицы. Нового покупателя эти недвижимость может заинтересовать в случае, если будут пересмотрены условия», — поясняет риелтор.
121-метровая «трешка» Ротару находится на Зоологической улице в Москве. Певица пытается ее продать уже почти полгода. Сначала цена была 70 миллионов рублей, сейчас на 10 миллионов меньше. Но и это много, даже несмотря на расположение в ЦАО (центральный административный округ).
«Нужно понимать, что этот жилой комплекс не новый, морально устаревший. За такие деньги можно приобрести что-то более интересное на сегодняшний день в новых жилых комплексах. По тем фото, которые размещены на сайте объявлений, мы видим, что там и ремонт морально устарел, мы вынуждены рассматривать этот объект как квартиру без ремонта, потому что там нужно все демонтировать и делать современный ремонт. Чтобы этот объект продать, надо снизить цену до 40 миллионов рублей», — пояснила Перескокова.
Сегодня минимальный ремонт квартиры такого метража обойдется примерно в 8-10 миллионов рублей. Но, конечно, все зависит от того, что захочет заказчик. Вторая причина касается личности владелицы. Риелтор отмечает, что певица утратила любовь российских зрителей. Как итог, личный бренд работает против нее. «И это несмотря на то, что она переписала квартиру на 54-летнего сына Руслана Евдокименко. Но и тут надо обратить внимание на юридическую сторону вопроса. София Ротару и ее сын — не граждане России. Это будет налогооблагаемая сделка со своими нюансами. Рынок недвижимости в Москве — это рынок покупателей, объектов много и интересных», — заключила Наталья.
София Ротару пытается избавиться не только от московской квартиры, но и недвижимости в Крыму. Там у нее пятиэтажный отель общей стоимостью в 3 млрд рублей. Его артистка также не может прожать.
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