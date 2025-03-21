Комбинат челябинского олигарха за год увеличил чистый убыток в четыре раза

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) Игоря Зюзина за год увеличил чистый убыток в четыре раза. Как следует из отчета о финансовых результатах, показатель достиг 6,708 млрд рублей против 1,621 млрд рублей годом ранее.
«Отчет о финансовых результатах ПАО „ЧМК“ за январь-декабрь 2024 года. Чистая прибыль (убыток): 2023 год — 1,621 млрд рублей, 2024 год — 6,708 млрд рублей», — отмечено в документе.
При этом выручка увеличилась на 6,6% (до 172,852 млрд рублей). На динамике конечного результата отразились рост себестоимости на 17,3% (до 150,784 млрд рублей) и процентов к уплате — на 52,3% (до 24,156 млрд рублей).
В отчетности приведена величина прибыли на одну акцию. Убыток в сравнении с 2023 годом возрос. Если тогда его удельная величина составляла 512,87 тысячи рублей, то через год убыточность бумаги составила 2,121 тысячи рублей.
На фоне отрицательных результатов общество показало значительный рост суммы вознаграждений управленческому персоналу. За год она поднялась в 2,3 раза: с 15,355 млн рублей до 34,998 млн рублей.
В январе представитель холдинга «Мечел» на условиях анонимности заявил о договоренностях по отсрочке выплат задолженности: основные транши перенесли на 2027-2030 годы. В 2023 году группа подписала мировое соглашение с Газпромбанком по обязательствам на 12 млрд рублей. Финансовая организация является вторым по величине кредитором холдинга. Наибольшая доля его кредиторской задолженности приходится на ВТБ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».