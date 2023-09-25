Газпромбанк дал двухлетнюю рассрочку холдингу челябинского олигарха на 11,9 млрд

Газпромбанк дал двухлетнюю рассрочку челябинскому «Мечелу» на 11,9 млрд

Холдинг Игоря Зюзина получил двухлетнюю рассрочку по кредиту Газпромбанка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газпромбанк и холдинг «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска 25 сентября договорились о двухлетнем графике погашения долга величиной в 11,9 млрд рублей. Мировое соглашение утвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

«Газпромбанк (ГПБ) заключил с горно-металлургической компанией «Мечел» и «Челябинским металлургическим комбинатом» мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств. Условия соглашения предусматривают выплату долга в течение двух лет «на комфортных для сторон условиях», — рассказал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение банка.

Подписанный документ предусматривает конвертацию долга в рубли и прощение части общей задолженности. В сообщении говорится, что условия позволят значительно сократить долговую нагрузку, снизив неурегулированные кредитные обязательства в кредитном портфеле с 15% до 3%.

Спор возник вокруг заключенного в 2010 году кредитного договора. Кредитовал холдинг французский финансовый конгломерат BNP Paribas S.A. По договору финансового участия транш в пользу ПАО «ЧМК» направил Газпромбанк, а «Мечел» выступил» поручителем. Как сообщил «Интерфакс», долг следовало погасить до августа 2019 года, однако последний платеж по нему поступил в январе 2014 года.

Иск банк подал в мае, и в июле «Мечел» его проиграл, но не согласился и подал апелляционную жалобу. В отдельный процесс были выделены ипотечные требования Газпромбанка. О намерении заключить мировое соглашение стало известно в сентябре, когда на сайте суда появились соответствующие ходатайства всех сторон спора. При подготовке материала URA.RU обратилось в пресс-службу «Мечела». К моменту публикации ответ не поступил.