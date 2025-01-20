Холдинг челябинского олигарха отложил выплаты по долгам

Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска договорился об отсрочке выплат основного долга на два-пять лет. Как заявил представитель компании, это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы.
«Группа „Мечел“ договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 года. Данная мера позволит снизить нагрузку на денежный поток компании», — приводит ТАСС слова представителя компании.
Основными кредиторами выступают Газпромбанк и ВТБ. Информагентство привело сведения из отчетности холдинга. По состоянию на первое полугодие 2024 года, чистый долг составлял 262,5 млрд рублей. При этом, согласно анализу URA.RU, чистый убыток достиг 5,813 млрд рублей.
Основные кредиторы «Мечела» — Газпромбанк и ВТБ. ТАСС направил запрос в эти банки. По данным отчетности по МСФО за I полугодие 2024 года, чистый долг «Мечела» на 30 июня 2024 года составлял 262,5 млрд рублей.
Весь 2023 год группа судилась с Газпромбанком, который требовал выплаты 12 млрд рублей. Однако в результате было подписано мировое соглашение, реструктурировавшее задолженность. Часть обязательств была списана.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу челябинского «Мечела». Ответ будет опубликован по мере поступления.
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