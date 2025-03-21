ОНФ назвал топ городов в ХМАО, где всего убирали снег

Общественники «Народного фронта» опубликовали результаты акции «Снежный фронт», которая проводилась в ХМАО. Глава регионального исполкома ОНФ Виктор Снисаренко на своей странице «Вконтакте» опубликовал список из трех муниципалитетов, жители которых больше всего жаловались на некачественную уборку снега: Нягань, Сургут и Нижневартовск. Мэру города, занявшего первого места по итогам опроса, вручили символический приз — лопату.
«Подведены итоги гражданского мониторинга „Снежный фронт“. По мнению югорчан, хуже всего снег убирают в Нижневартовске. Второй результат — Сургут, на третьей позиции — Нягань», — уточнил Снисаренко. В публикации также есть запись попытки вручения призовой лопаты.
Ее, согласно данным мониторинга, должны были передать мэру Нижневартовска Дмитрию Кощенко. Это уже вторая подряд лопата за его карьеру градоначальника — в прошлом году он получил к ней вдобавок и символическое желтое ведро за победу в рейтинге самых затопленных городов Югры. Лопату передал в мэрию депутат окружной думы Владимир Зиновьев.
В 2024 году ОНФ определил город в ХМАО, победивший в рейтинговом голосовании жителей за самые затопленные улицы. Награду — желтое ведро — завоевал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, у которого в коллекции уже на тот момент была черная лопата за некачественную уборку снега.
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