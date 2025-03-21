ОАЭ инвестирует в США 1,4 триллиона долларов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о запуске 10-летней программы инвестиций в экономику США на сумму 1,4 триллиона долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
«Объединенные Арабские Эмираты обязались инвестировать в США 1,4 триллиона долларов в течение 10 лет после того, как высокопоставленные чиновники ОАЭ встретились с президентом Дональдом Трампом на этой неделе», — пишет Reuters со ссылкой на представителя ОАЭ. Инвестиции будут направлены в такие секторы, как искусственный интеллект, полупроводники, энергетика и производство.
Решение о крупномасштабных инвестициях было принято после недавней встречи делегации ОАЭ с президентом США Дональдом Трампом. По словам представителя Белого дома, новые договоренности позволят расширить экономическое сотрудничество между двумя странами и способствовать развитию передовых технологий и производственных мощностей в США.
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