Германия передаст Украине дополнительные 3 миллиарда евро

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Германия одобрила дополнительную военную помощь Украине
Германия одобрила дополнительную военную помощь Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму три миллиарда евро. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Бюджетный комитет бундестага одобрил давно обсуждаемый пакет дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро <...> Пакет включает в себя дополнительные три миллиарда евро на этот год», — пишет агентство DPA и ряд других немецких СМИ. С этими дополнительными средствами общий объем помощи Украине от Германии в текущем году достигнет семь миллиардов евро. 

Решение о дополнительной помощи для Украины было принято после того, как Бундестаг одобрил поправки в конституцию, расширяющие возможности финансирования оборонных и инфраструктурных расходов. Этот шаг позволил разблокировать сотни миллиардов евро, финансируемых за счет долга.

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Германия выделит Украине дополнительную военную помощь на сумму три миллиарда евро. Об этом сообщают немецкие СМИ. «Бюджетный комитет бундестага одобрил давно обсуждаемый пакет дополнительной военной помощи Украине на миллиарды евро <...> Пакет включает в себя дополнительные три миллиарда евро на этот год», — пишет агентство DPA и ряд других немецких СМИ. С этими дополнительными средствами общий объем помощи Украине от Германии в текущем году достигнет семь миллиардов евро.  Решение о дополнительной помощи для Украины было принято после того, как Бундестаг одобрил поправки в конституцию, расширяющие возможности финансирования оборонных и инфраструктурных расходов. Этот шаг позволил разблокировать сотни миллиардов евро, финансируемых за счет долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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