Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47

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Трамп заявил, что тайно испытанный F-47 будет почти невидим для радаров
Трамп заявил, что тайно испытанный F-47 будет почти невидим для радаров Фото:

Истребитель шестого поколения F-47 разрабатывается и испытывается в тайне на протяжении пяти лет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире», — заявил Дональд Трамп во время встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом в Овальном кабинете. Трансляция встречи велась на телеканале Foxnews. была Компания Boeing получила контракт на серийное производство F-47, отметил президент США. Новый истребитель, по его словам, обещает стать самым смертоносным в истории авиации.

Трамп подчеркнул, что истребитель F-47 будет способен развивать скорость свыше двух Махов, что составляет около 1450 километров в час. Кроме того, самолет будет оснащен передовыми технологиями малозаметности, что сделает его не только быстрым, но и труднообнаружимым для радаров.

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Истребитель шестого поколения F-47 разрабатывается и испытывается в тайне на протяжении пяти лет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире», — заявил Дональд Трамп во время встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом в Овальном кабинете. Трансляция встречи велась на телеканале Foxnews. была Компания Boeing получила контракт на серийное производство F-47, отметил президент США. Новый истребитель, по его словам, обещает стать самым смертоносным в истории авиации. Трамп подчеркнул, что истребитель F-47 будет способен развивать скорость свыше двух Махов, что составляет около 1450 километров в час. Кроме того, самолет будет оснащен передовыми технологиями малозаметности, что сделает его не только быстрым, но и труднообнаружимым для радаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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