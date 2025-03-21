Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47

Истребитель шестого поколения F-47 разрабатывается и испытывается в тайне на протяжении пяти лет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«ВВС США приступают к реализации программы шестого поколения истребителей, и это будет F-47. Его уже тайно испытывают, и мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире», — заявил Дональд Трамп во время встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом в Овальном кабинете. Трансляция встречи велась на телеканале Foxnews. была Компания Boeing получила контракт на серийное производство F-47, отметил президент США. Новый истребитель, по его словам, обещает стать самым смертоносным в истории авиации.
Трамп подчеркнул, что истребитель F-47 будет способен развивать скорость свыше двух Махов, что составляет около 1450 километров в час. Кроме того, самолет будет оснащен передовыми технологиями малозаметности, что сделает его не только быстрым, но и труднообнаружимым для радаров.
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