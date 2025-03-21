Зеленский отверг идею Макрона о миротворцах на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил против идеи создания миротворческой миссии ООН на территории Украины. Об этом он заявил в ходе интервью.
«Мы не рассматриваем ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности», — сказал Владимир Зеленский в беседе с украинским изданием «Страна.ua». Таким образом лидер Украины отверг идею президента Франции Эммануэля Макрона, который собирался рассмотреть миротворческую миссию ООН на Украине как альтернативу вводу в страну европейских войск.
Тем временем, на международной арене идут активные дискуссии о создании «коалиции желающих», в которую могли бы войти 37 стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия категорически отвергает любое присутствие зарубежного военного контингента на Украине. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для ввода миротворческих войск требуется согласие всех сторон конфликта.
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