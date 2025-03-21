Трамп: переговоры о полном прекращении огня на Украине идут прямо сейчас

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что в настоящее время ведутся активные переговоры между Москвой и Киевом по вопросу полного прекращения огня и разделу территорий. Об этом он заявил во время своего выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
«Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет достигнуто соглашение. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее», — сообщил Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что на некоторых участках фронта уже якобы достигнуто прекращение огня. Кроме того, президент США добавил, что на сегодняшний день условия перемирия соблюдаются «очень хорошо».
На переговорах США и Украины в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) последняя согласилась на 30-дневное прекращение огня. После этого президент РФ Владимир Путин озвучил опасения по поводу этого перемирия — по его словам, нельзя допустить перевооружения и мобилизации на Украине в период этого месяца, также необходимо решить вопрос с теми бойцами ВСУ, которые остаются на территории Курской области. Официально Москва не соглашалась на перемирие, ожидая решения ее условий американской стороной.
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