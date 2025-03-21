«Отрежем ему хрен»: свердловский депутат хочет кастрировать мужиков из-за абортов

В Свердловской области предложили кастрировать мужчин, которые позволили своим женщинам сделать аборт. Об этом заявил депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер.
«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен! Это его зона ответственности, когда ты залезаешь на нее — ты должен думать, что от этого рождаются дети, это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — поделился Вегнер в эфире ОТВ.
С ним на дебатах в эфире телешоу был журналист Иннокентий Шеремет, который также поддерживает запрет абортов. Он возмутился, что государство за них платит и предложил снизить цены на презервативы. Решить проблему с демографией Шеремет считает можно запретом гламурных журналов, так как «они превращают женщин в отмороженных сук, и так 35 лет подряд».
Ранее главный областной репродуктолог высказывалась против запрета абортов в частных клиниках. Она считает, что вместо ограничений проведения этих процедур стоит уделить внимание контролю за качеством предоставляемых услуг. По мнению специалиста, простой запрет не решит проблему.
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