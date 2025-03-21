21 марта 2025

Сбежавший от расстрела в России полковник КГБ Гордиевский скончался

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В Британии умер двойной агент
В Британии умер двойной агент Фото:

В Британии умер бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, который в СССР был приговорен к расстрелу. Об этом сообщили в британской полиции.

«Гордиевский, давний двойной агент КГБ, сбежавший в Великобританию, умер в возрасте 86 лет. Он мирно скончался у себя дома в Суррее», — передает BBC, ссылаясь на данные правоохранителей.

Уточняется, что смерть экс-агента КГБ не рассматривается как подозрительная. Гордиевский был ценным перебежчиком для британской разведки, пишет издание.

Ранее в России вышла в свет книга, в которой раскрываются подробности предательства Гордиевского. Он в Британии стал двойным агентом, передает RT.

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В Британии умер бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, который в СССР был приговорен к расстрелу. Об этом сообщили в британской полиции. «Гордиевский, давний двойной агент КГБ, сбежавший в Великобританию, умер в возрасте 86 лет. Он мирно скончался у себя дома в Суррее», — передает BBC, ссылаясь на данные правоохранителей. Уточняется, что смерть экс-агента КГБ не рассматривается как подозрительная. Гордиевский был ценным перебежчиком для британской разведки, пишет издание. Ранее в России вышла в свет книга, в которой раскрываются подробности предательства Гордиевского. Он в Британии стал двойным агентом, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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