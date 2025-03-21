Сбежавший от расстрела в России полковник КГБ Гордиевский скончался

В Британии умер бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, который в СССР был приговорен к расстрелу. Об этом сообщили в британской полиции.
«Гордиевский, давний двойной агент КГБ, сбежавший в Великобританию, умер в возрасте 86 лет. Он мирно скончался у себя дома в Суррее», — передает BBC, ссылаясь на данные правоохранителей.
Уточняется, что смерть экс-агента КГБ не рассматривается как подозрительная. Гордиевский был ценным перебежчиком для британской разведки, пишет издание.
Ранее в России вышла в свет книга, в которой раскрываются подробности предательства Гордиевского. Он в Британии стал двойным агентом, передает RT.
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