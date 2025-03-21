Получил полковника КГБ и сбежал от расстрела: чем известен умерший легендарный шпион Гордиевский

Бежавший из России полковник КГБ Гордиевский скончался в 86 лет

22 марта 2025 в 01:10 Размер текста - 17 +

Разведчик долгие годы проживал под защитой полиции Великобритании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Британии скончался бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, который в Советском Союзе был приговорен к смертной казни за измену Родине. Разведчик мирно ушел из жизни в возрасте 86 лет у себя дома в Суррее. Он был известен как двойной агент, который бежал из СССР через границу с Финляндией. Почему перебежчика называют самым крупным шпионом британской разведки и за что его наградила королева, в материале URA.RU. От сына подполковника НКВД до полковника КГБ Олег Гордиевский родился в семье сотрудника НКВД родом из Челябинской области и выпускницы Московского экономического института из Казахстана. В 1962 году он окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу в управление «С» КГБ. С 1966 по 1970 год Гордиевский служил офицером разведки КГБ в Дании, утвердившись в антисоветских убеждениях. В 1982 году Гордиевский получил назначение на должность советника посольства СССР в Великобритании. Во время официального визита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Великобританию в декабре 1984 года он информировал его о внутренней и внешней политике кабинета премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, произведя на него благоприятное впечатление. В итоге, в январе 1985 года, Гордиевский был назначен и. о. резидента. Шпион выбрал работу на Британию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Почему убежал из России В марте 1985 года Олег Гордиевский был завербован КГБ как двойной агент. Он был вызван в Москву, где вместо назначения на должность резидента попал под расследование. После допроса и месячного нахождения в санатории под наблюдением, шпион понял, что его разоблачение неминуемо, и принял решение бежать из СССР. План его побега был разработан британской разведкой, и 20 июля 1985 года он осуществил замысел через границу с Финляндией. После бегства Гордиевского правительство Великобритании объявило персонами нон грата 31 агента КГБ, а правительство СССР ответило взаимностью, заявив нежелательными 25 сотрудников посольства Великобритании. В Москве в отношении разведчика было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене родине, он был заочно приговорен к расстрелу. Гордиевский написал ряд книг об операциях, внутренней структуре и методах КГБ, ему приписывают главную роль в предотвращении возможного обмена ядерными ударами во время острого периода холодной войны в 1983 году. В 2007 году Гордиевский был посвящен в орден Святых Михаила и Георгия королевой Великобритании Елизаветой II за службу безопасности Соединенного Королевства. Нарышкин подчеркивал, что убийства противоречат политике СВР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Почему умер и было ли это убийством Причина смерти бывшего сотрудника КГБ Гордиевского не уточняется. Однако она не рассматривается как подозрительная. Об этом сообщает BBC. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин неоднократно комментировал политику в отношении перебежчиков, отмечая, что ликвидация таких людей противоречит устоявшимся в российском разведывательном сообществе представлениям. «Самое лучшее наказание для перебежчиков — доживать дни с неподъемным грузом на совести», — прокомментировал Нарышкин. Гордиевский считался самым крупным агентом британской разведки после полковника ГРУ Олега Пеньковского. Последний был расстрелян за шпионаж и измену родине в 1963 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Британии скончался бывший полковник КГБ Олег Гордиевский, который в Советском Союзе был приговорен к смертной казни за измену Родине. Разведчик мирно ушел из жизни в возрасте 86 лет у себя дома в Суррее. Он был известен как двойной агент, который бежал из СССР через границу с Финляндией. Почему перебежчика называют самым крупным шпионом британской разведки и за что его наградила королева, в материале URA.RU. Олег Гордиевский родился в семье сотрудника НКВД родом из Челябинской области и выпускницы Московского экономического института из Казахстана. В 1962 году он окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу в управление «С» КГБ. С 1966 по 1970 год Гордиевский служил офицером разведки КГБ в Дании, утвердившись в антисоветских убеждениях. В 1982 году Гордиевский получил назначение на должность советника посольства СССР в Великобритании. Во время официального визита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Великобританию в декабре 1984 года он информировал его о внутренней и внешней политике кабинета премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, произведя на него благоприятное впечатление. В итоге, в январе 1985 года, Гордиевский был назначен и. о. резидента. В марте 1985 года Олег Гордиевский был завербован КГБ как двойной агент. Он был вызван в Москву, где вместо назначения на должность резидента попал под расследование. После допроса и месячного нахождения в санатории под наблюдением, шпион понял, что его разоблачение неминуемо, и принял решение бежать из СССР. План его побега был разработан британской разведкой, и 20 июля 1985 года он осуществил замысел через границу с Финляндией. После бегства Гордиевского правительство Великобритании объявило персонами нон грата 31 агента КГБ, а правительство СССР ответило взаимностью, заявив нежелательными 25 сотрудников посольства Великобритании. В Москве в отношении разведчика было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене родине, он был заочно приговорен к расстрелу. Гордиевский написал ряд книг об операциях, внутренней структуре и методах КГБ, ему приписывают главную роль в предотвращении возможного обмена ядерными ударами во время острого периода холодной войны в 1983 году. В 2007 году Гордиевский был посвящен в орден Святых Михаила и Георгия королевой Великобритании Елизаветой II за службу безопасности Соединенного Королевства. Причина смерти бывшего сотрудника КГБ Гордиевского не уточняется. Однако она не рассматривается как подозрительная. Об этом сообщает BBC. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин неоднократно комментировал политику в отношении перебежчиков, отмечая, что ликвидация таких людей противоречит устоявшимся в российском разведывательном сообществе представлениям. «Самое лучшее наказание для перебежчиков — доживать дни с неподъемным грузом на совести», — прокомментировал Нарышкин. Гордиевский считался самым крупным агентом британской разведки после полковника ГРУ Олега Пеньковского. Последний был расстрелян за шпионаж и измену родине в 1963 году.