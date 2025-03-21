В Сумской области оператор дрона из Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным «Чехов» напугал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего им пришлось, во избежание удара, выпрыгнуть из боевой машины. Наступление на этом направлении продолжают бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка, пишут военкоры.
«На Сумском фронте боевики ВСУ так испугались „Чехова“, что на ходу выскочили толпой из НАТОвской бронетехники. Крымский десантник — оператор 56-го полка ВДВ „Чехов“ продолжает уничтожает боевую технику врага в Сумской области, залетая глубоко за линию фронта. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии продолжают наступление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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