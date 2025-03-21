21 марта 2025

Появились кадры с бегущими от испуга боевиками ВСУ, увидевшими русский дрон

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«Чехов» на дронах залетает вглубь за линию фронта
«Чехов» на дронах залетает вглубь за линию фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области оператор дрона из Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным «Чехов» напугал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего им пришлось, во избежание удара, выпрыгнуть из боевой машины. Наступление на этом направлении продолжают бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка, пишут военкоры.

«На Сумском фронте боевики ВСУ так испугались „Чехова“, что на ходу выскочили толпой из НАТОвской бронетехники. Крымский десантник — оператор 56-го полка ВДВ „Чехов“ продолжает уничтожает боевую технику врага в Сумской области, залетая глубоко за линию фронта. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии продолжают наступление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее URA.RU показывало видео удара российской «Герани» по Украине от первого лица. БПЛА попал по украинской базе в Кропивницком, где ремонтируют самолеты Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24.

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В Сумской области оператор дрона из Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным «Чехов» напугал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего им пришлось, во избежание удара, выпрыгнуть из боевой машины. Наступление на этом направлении продолжают бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка, пишут военкоры. «На Сумском фронте боевики ВСУ так испугались „Чехова“, что на ходу выскочили толпой из НАТОвской бронетехники. Крымский десантник — оператор 56-го полка ВДВ „Чехов“ продолжает уничтожает боевую технику врага в Сумской области, залетая глубоко за линию фронта. Бойцы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии продолжают наступление», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее URA.RU показывало видео удара российской «Герани» по Украине от первого лица. БПЛА попал по украинской базе в Кропивницком, где ремонтируют самолеты Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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