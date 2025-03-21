Чемпион Москвы по боксу внезапно упал замертво на тренировке

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скоропостижно скончался. Спортсмен ушел из жизни в пятницу вечером во время тренировки. Трагедия произошла в спорткомплексе «Крылья советов» на западе столицы, сообщает издание MK.RU.
«64-летний спортсмен почувствовал себя плохо в боксерском зале. В этом спорткомплексе занимается клуб „Здоровая нация“, которым руководил Котов. Внезапно Павел потерял сознание, спасти его не удалось. Предполагается, что причиной смерти мог стать сердечный приступ», — передает MK.RU.
Павел Котов был мастером спорта СССР по боксу, трехкратным чемпионом Москвы, финалистом Кубка СССР. А также победителем и призером всесоюзных и международных турниров.
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