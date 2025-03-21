21 марта 2025

Чемпион Москвы по боксу внезапно упал замертво на тренировке

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмену стало плохо во время тренировки
Спортсмену стало плохо во время тренировки Фото:

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скоропостижно скончался. Спортсмен ушел из жизни в пятницу вечером во время тренировки. Трагедия произошла в спорткомплексе «Крылья советов» на западе столицы, сообщает издание MK.RU. 

«64-летний спортсмен почувствовал себя плохо в боксерском зале. В этом спорткомплексе занимается клуб „Здоровая нация“, которым руководил Котов. Внезапно Павел потерял сознание, спасти его не удалось. Предполагается, что причиной смерти мог стать сердечный приступ», — передает MK.RU.

Павел Котов был мастером спорта СССР по боксу, трехкратным чемпионом Москвы, финалистом Кубка СССР. А также победителем и призером всесоюзных и международных турниров.

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Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скоропостижно скончался. Спортсмен ушел из жизни в пятницу вечером во время тренировки. Трагедия произошла в спорткомплексе «Крылья советов» на западе столицы, сообщает издание MK.RU.  «64-летний спортсмен почувствовал себя плохо в боксерском зале. В этом спорткомплексе занимается клуб „Здоровая нация“, которым руководил Котов. Внезапно Павел потерял сознание, спасти его не удалось. Предполагается, что причиной смерти мог стать сердечный приступ», — передает MK.RU. Павел Котов был мастером спорта СССР по боксу, трехкратным чемпионом Москвы, финалистом Кубка СССР. А также победителем и призером всесоюзных и международных турниров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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