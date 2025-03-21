21 марта 2025

Дрон влетел в многоэтажку в Ростове. Видео

Слюсарь: из-за атаки БПЛА в многоквартирном доме в Ростове произошел взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
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О влетевшем в дом БПЛА сообщил врио губернатора области Слюсарь
О влетевшем в дом БПЛА сообщил врио губернатора области Слюсарь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В многоквартирный дом по улице в Ростове-на-Дону влетел дрон, из-за чего произошел взрыв. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Отмечается, что информация о пострадавших выясняется.

«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49», — говорится в сообщении губернатора. Отмечается, что на место выехали экстренные службы.

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В многоквартирный дом по улице в Ростове-на-Дону влетел дрон, из-за чего произошел взрыв. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Отмечается, что информация о пострадавших выясняется. «Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49», — говорится в сообщении губернатора. Отмечается, что на место выехали экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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