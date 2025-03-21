О влетевшем в дом БПЛА сообщил врио губернатора области Слюсарь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В многоквартирный дом по улице в Ростове-на-Дону влетел дрон, из-за чего произошел взрыв. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Отмечается, что информация о пострадавших выясняется.
«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49», — говорится в сообщении губернатора. Отмечается, что на место выехали экстренные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.