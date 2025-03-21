21 марта 2025

Трамп назвал тему, о которой они с Путиным не стали говорить

Трамп заверил, что не обсуждал с Путиным сроки прекращения огня на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп, трамп дональд
Трамп не устанавливал в беседе с Путиным крайний срок для перемирия на Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не устанавливались крайние сроки для начала режима прекращения огня на Украине. Об этом американский политик сообщил в ответ на вопросы журналистов в Белом доме.

«Не было крайних сроков», — ответил Трамп на вопрос представителей СМИ, касающийся деталей его разговора с Путиным о возможном прекращении огня в конфликте на Украине. Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, трансляцию которой Белый дом провел в соцсети X.

Как сообщало URA.RU ранее, Трамп не считает, что президент России Владимир Путин отвергает идею перемирия на Украине. Таким образом американский лидер ответил на вопрос о необходимости ужесточить санкции против РФ за якобы отказ от подписания мирных договоренностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не устанавливались крайние сроки для начала режима прекращения огня на Украине. Об этом американский политик сообщил в ответ на вопросы журналистов в Белом доме. «Не было крайних сроков», — ответил Трамп на вопрос представителей СМИ, касающийся деталей его разговора с Путиным о возможном прекращении огня в конфликте на Украине. Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, трансляцию которой Белый дом провел в соцсети X. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп не считает, что президент России Владимир Путин отвергает идею перемирия на Украине. Таким образом американский лидер ответил на вопрос о необходимости ужесточить санкции против РФ за якобы отказ от подписания мирных договоренностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...