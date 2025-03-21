Трамп назвал тему, о которой они с Путиным не стали говорить

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не устанавливались крайние сроки для начала режима прекращения огня на Украине. Об этом американский политик сообщил в ответ на вопросы журналистов в Белом доме.
«Не было крайних сроков», — ответил Трамп на вопрос представителей СМИ, касающийся деталей его разговора с Путиным о возможном прекращении огня в конфликте на Украине. Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, трансляцию которой Белый дом провел в соцсети X.
Как сообщало URA.RU ранее, Трамп не считает, что президент России Владимир Путин отвергает идею перемирия на Украине. Таким образом американский лидер ответил на вопрос о необходимости ужесточить санкции против РФ за якобы отказ от подписания мирных договоренностей.
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