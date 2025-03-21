21 марта 2025

Трамп раскрыл, что думает о словах Путина по поводу перемирия

Трамп не увидел в словах Путина отказ от перемирия
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп прокомментировал позицию РФ по прекращению огня
Трамп прокомментировал позицию РФ по прекращению огня Фото:

Американский лидер Дональд Трамп не считает, что президент России Владимир Путин отвергает идею перемирия на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Путин ничего не отвергал. И в отношении России действуют санкции, много санкций», — передает ТАСС слова Трампа, который ответил таким образом на вопрос о необходимости ужесточить санкции против РФ за якобы отказ от перемирия на Украине.

Ранее Трамп сообщил, что в настоящее время ведутся активные переговоры между Москвой и Киевом по вопросу полного прекращения огня и разделу территорий. Он также отметил, что на некоторых участках фронта уже якобы достигнуто перемирие.

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Американский лидер Дональд Трамп не считает, что президент России Владимир Путин отвергает идею перемирия на Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. «Путин ничего не отвергал. И в отношении России действуют санкции, много санкций», — передает ТАСС слова Трампа, который ответил таким образом на вопрос о необходимости ужесточить санкции против РФ за якобы отказ от перемирия на Украине. Ранее Трамп сообщил, что в настоящее время ведутся активные переговоры между Москвой и Киевом по вопросу полного прекращения огня и разделу территорий. Он также отметил, что на некоторых участках фронта уже якобы достигнуто перемирие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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